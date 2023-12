Valentina Ferragni: la torta di compleanno finisce nel mirino del web/ Il particolare della discordia

Valentina Ferragni finisce nel mirino del web: il motivo

Valentina Ferragni é al centro della polemica web del momento, per effetto dei post del suo 31esimo compleanno. Le contestazioni che giungono alla web influencer, sorella minore della regina tra le webstar italiane, Chiara Ferragni, sono relative alla torta di compleanno, stilizzata con un messaggio particolare in bella vista come dedica a Valentina Ferragni.

In occasione della giornata in cui é ricorso il suo compleanno, Valentina Ferragni ha ricevuto, tra le altre sorprese, quella della fidanzato più giovane di diversi anni, Matteo Napoletano. Lei 31 anni appena compiuti si é palesata al settimo cielo per il dono ricevuto dall’amato compagno 22enne, che i più critici nel web definirebbero il “Toy boy” della più giovane tra le sorelle di Chiara Ferragni, la quale é ora coinvolta nel caso Balocco e Dolci Preziosi, tacciata con l’accusa di presunte pratiche commerciali improprie e pubblicità ingannevole. E ad infiammare la polemica corrente sulla Ferragni family, sulla scia degli ultimi avvenimenti, é il messaggio che stilizza la torta di compleanno che Valentina Ferragni mostra con fierezza tra i nuovi post pubblicati via Instagram.

“31, ma ancora rimorchio i 2000”, si legge tra le righe del messaggio autocelabrativo della festeggiata 31enne, come si evince nel curioso post di fine anno 2023 tra i più discussi stati sul re dei social, di Instagram.

La reaction di Valentina Ferragni alla polemica web

E il post particolarmente divisivo, intanto, vede gli internauti scatenarsi tra le reaction web più disparate. “Per quanto altro tempo dovrà ribadire che rimorchia i 2000?”, si legge tra i messaggi del web, indirizzati alla festeggiata, e poi ancora, sotto il post della discordia: “SUGGERIMENTO TOGLIETE E TOGLIAMO 661.IN MASSA I FOLLOWER A QUESTI SIGNORI SENZA NE ARTE E NE PARTE…”. Non manca tuttavia la pronta reaction della festeggiata, alle contestazioni correnti: “Tutti mi hanno criticato, fatto articoli denigratori, insultato, perché il mio fidanzato é del 2001. Io non ho mai visto l’età come un problema, ma per tutti lo é”, é il messaggio che l’influencer rivolge agli haters, che invita in generale l’occhio pubblico a non giudicare i sentimenti e le relazioni sulla base della differenza di età tra due innamorati.

