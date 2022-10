Valentina Ferragni, nuovo fidanzato dopo Luca Vezil?/ I rumors parlano di Alvaro Dejuana

Valentina Ferragni si è fidanzata con Alvaro Dejuana? L’indiscrezione

Valentina Ferragni, dopo aver annunciato la rottura con Luca Vezil tramite comunicato congiunto, sembra aver voltato pagina. Secondo l’indiscrezione riportata da Pipol Gossip, l’influencer avrebbe già un nuovo fidanzato ufficiale.

A dare notizia è la giornalista Claudia Cabrini che, su Twitter, scrive: “Vi presento il nuovo amore di

Valentina Ferragni. Si chiama Alvaro de Juana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale)”. A quanto pare, la nuova fiamma di Valentina Ferragni è il noto volto della serie Elite, Alvaro Dejuana. Il web non si è risparmiato con le critiche, esprimendosi contro l’influencer che si sarebbe ripresa troppo presto dalla storia con Luca.

Vi presento il nuovo amore di #ValentinaFerragni. Si chiama #AlvarodeJuana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale) 💘 pic.twitter.com/3TFRmzZEJp — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) October 15, 2022

Dopo diversi rumor su una presunta crisi, Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. A comunciarlo sono stati loro stessi su Instagram con le seguenti parole: “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

La decisione della coppia, non è poi una sorpresa; da tempo i due non sembravano più gli stessi e le voci sulla loro rottura si sono fatte sempre più insistenti, fino alla conferma”.











