Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati/ “Dopo tanti anni insieme…”

Valentina Ferragni e Luca Vezil, amore finito in un annuncio social

Se da una parte prosegue il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, si interrompe invece l’amore che ha tenuto vincolata la sorella della “blonde salad” Valentina Ferragni al collega influencer Luca Vezil. Una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno per i fan e fedeli follower della Ferragni family, anche se da tempo girava voce di gossip secondo cui tra Valentina Ferragni e Luca Vezil l’amore fosse giunto al capolinea. Una voce che trova ora fondamenta tra le righe dell’annuncio diramato via social dai diretti interessati, Valentina Ferragni e Luca Vezil, attraverso una Instagram story.

“Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”, si legge tra le righe dell’annuncio che suggella la fine della lovestory di Valentina Ferragni e Luca Vezil.

La scelta di giungere all’epilogo della lovestory, tra i due influencer, si direbbe quindi sofferta da parte di entrambi i diretti interessati, anche se nel loro annuncio Valentina Ferragni e Luca Vezil non si esprimono sui motivi che li avrebbero spinti a dividere le loro strade.

Cosa hanno in comune Valentina Ferragni e Luca, ormai ex fidanzati

Classe 1992, Valentina Ferragni é la sorella della più popolare familiare, Chiara Ferragni, che può dirsi tra gli influencer italiani più famosi nel mondo. Dopo il diploma, la ormai “lei fu fidanzata con Luca Vezil” si trasferisce a Milano per frequentare l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si laurea in Linguaggi dei Media, con una tesi che parla dell’influenza dei social sulla società. Insieme a Luca Vezil, classe 1991, Valentina Ferragni si é negli ultimi anni attivata come influencer e appassionata di tendenze e stile, accendendo la competizione con la webstar a loro vicina Chiara Ferragni. Lo stesso Luca Vezil ha un curriculum di fashion blogger e modello, oltre gli studi formativi nel campo dell’odontoiatria che lo accomunano all’altra delle sorelle Ferragni, Francesca Ferragni. Nonostante la sua vocazione da modello e la carriera avviata di influencer, Luca Vezil si laurea come igienista dentale, proprio come Francesca, la secondogenita di casa Ferragni, all’Università degli Studi di Genova: il giovane ha maturato negli anni la scelta di non abbandonare gli studi, nonostante la sua popolarità, raggiunta nel mondo dei social network.

