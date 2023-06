Valentina Ferragni pubblica una foto e scoppia la polemica/ Web accusa: “Ritoccata!”

Valentina Ferragni, una foto suscita polemica sul web: ecco cosa è successo

Valentina Ferragni è finita, nelle ultime ore, nel mirino del web a causa di una foto considerata troppo ritoccata. L’influencer, sorella di Chiara Ferragni, è stata al concerto Love Me, organizzato dal cognato Fedez, e ha fatto un selfie con la madre e la sorella Francesca.

Nello scatto, però, sembra che Valentina Ferragni abbia modificato il suo braccio con un rigonfiamento innaturale, in modo che combaciasse con quello della madre. Nell’apportare queste modifiche sembrava evidente ci fosse un fotoritocco nel selfie di famiglia e questo è bastato a suscitare le critiche del web. A queste polemiche, l’influencer ha risposto rimuovendo immediatamente la foto per stroncare sul nascere qualsiasi critica o problema.

Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, è sempre stata un membro molto presente nella serie The Ferragnez dedica alla famiglia dell’influencer. Nella seconda stagione, però, sembra che sia stata messa molto più da parte con pochissimi interventi e decisamente più marginali rispetto a ciò che il pubblico è abituato a vedere.

A sollevare e parlare del problema, ci ha pensato il settimanale Chi che, nella sezione Chicche di Gossip, ha rivelato: “Nei quattro episodi che chiudono The Ferragnez 2 (confermata anche la stagione 3 il prossimo anno), è sparita la sorella di Chiara Ferragni, ovvero Valentina. Per lei solo qualche frame. Strano perché era tra le presenze parlanti più attive nella prima stagione”. E’ probabile che la seconda stagione della serie sia semplicemente strutturata in modo da incentrarsi più su Fedez e il rapporto con Chiara. Non ci sono certezze, ma non sembrano esserci malumori tra le sorelle Ferragni; quali saranno le reali ragioni?

