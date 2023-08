Valentina Ferragni replica alle critiche sull’età del fidanzato Matteo Napoletano/ “Mi hanno dato 22 anni…”

Valentina Ferragni e la storia d’amore con Matteo Napoletano

Dopo la fine della lunga ed importante relazione con Luca Vezil, Valentina Ferragni ha ritrovato l’amore con Matteo Napoletano, di nove anni più giovane. Dopo alcuni rumors ed indiscrezione, la storia è stata ufficializzata dalla stessa Valentina che, sui social, ha pubblicato le prime foto di coppia mostrando la dolce vacanza di coppia che si è concessa. Mentre le sorelle Chiara e Francesca, con i figli e i propri partner stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza, Valentina ha scelto di andare lontana dall’Italia e godersi la prima vacanza d’amore con il suo Matteo lontana dal gossip.

Sui social, tuttavia, la più piccola delle sorelle Ferragni è finita nel mirino degli haters per l’età del fidanzato Matteo che ha 21 anni. Alle critiche, tuttavia, la Ferragni ha deciso di rispondere con ironia.

Valentina Ferragni, la replica alle critiche

Valentina Ferragni sceglie l’ironia per replicare agli haters che continuano ad attaccarla per essersi fidanzata con un ragazzo più giovane. «Ieri sera eravamo a cena con dei francesi e mi hanno detto che ho 22 anni» dice Valentina Ferragni mentre riprende anche il fidanzato che scoppia a ridere e che poi condivide la story della fidanzata sui social scrivendo – “30 anni e non sentirli”.

Una nuova coppia per il mondo dello show business che ha ricevuto la benedizione della famiglia di lei, in primis della sorella Chiara. A settembre, la famiglia Ferragni sarà impegnata per il matrimonio di Francesca a cui Valentina potrebbe partecipare proprio con il fidanzato Matteo.

