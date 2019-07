VALENTINA FERRAGNI, SORELLA DI CHIARA/ “Il mio peso? Sono imperfetta e lo accetto”

Valentina Ferragni non sarà famosa come la sorella Chiara (e in fondo sono pochi al mondo a poter vantare questa supremazia rispetto alla moglie di Fedez) ma come l’influencer più celebre del Pianeta può vantare schiere di fan che ne seguono con ammirazione le indicazioni a fronte di frotte di haters che di recente l’hanno bersagliata perché a loro dire non è abbastanza magra. La molla che ha fatto scattare l’odio è stata la foto con un abito aderente, uno scatto che le è valso commenti come:”Si vede il grasso dei fianchi che esce dal vestito”. O ancora “Non si può chiamare icona una corta e chiatta”. Intervistata da “Grazia”, Valentina Ferragni ha commentato:”Quelle che pesano più di 50 chili non possono essere chiamate icone? Quello che non mi piace provo a migliorarlo ma comunque lo accetto. Mi piaccio così come sono”.

VALENTINA FERRAGNI SUL RAPPORTO CON LA SORELLA CHIARA

Eppure Valentina Ferragni ammette di vivere, come tutti, anche dei conflitti con sé stessa:”Ma siamo noi a trasformare i chili in più in un problema. Preferisco essere imperfetta e accettarlo. Il mio fidanzato Luca Vezil, anche lui influencer, mi ripete sempre: ‘Stai bene, mangi e sei felice: è questo che conta’”. Lei e Luca sembrano vivere una relazione da sogno:”Ogni relazione in realtà affronta piccole crisi. Noi ogni tanto discutiamo ma nessuno tiene il muso. A casa abbiamo diviso i compiti”. I due si sono conosciuti in vacanza in Grecia: “Un colpo di fulmine. Avevo 17 anni, lui 18. Mi ha chiesto cosa facessi quella sera ma io non potevo fermarmi. Per anni l’ho seguito timidamente sui social fino a quando ho deciso di andare a Genova, la città dove viveva, per vedere una mostra. Gli ho scritto ma lui partiva proprio quel giorno per Londra. Da allora abbiamo iniziato a sentirci fino a quando ci siamo incontrati a Milano, sui gradini davanti a Duomo. Quando me lo sono trovato di fronte è stato come se ci conoscessimo da sempre. Ora stiamo insieme da sei anni”. Ma che effetto fa essere cataloga come “sorella di”? Il peso di essere la sorellina minore di Chiara Ferragni non sembra essere un problema per Valentina:”Chiara è sempre stata la mia numero uno, la sorella maggiore. Abbiamo le stesse passioni, è la mia guida. Ma ognuna ha la sua personalità, la sua strada. Sono gli altri a considerarci rivali: noi non ci percepiamo così”.





