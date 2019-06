Valentina Giacinti in gol/ Video, sblocca Italia Cina per due volte e…

Valentina Giacinti va in gol nella sfida Italia Cina valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. L’attaccante del Milan sta giocando una partita da grande protagonista, dimostrando di avere grande voglia e abnegazione per la maglia azzurra. Pronti via la ragazza aveva sbloccato la partita, servita dentro l’area di rigore con un lancio profondo. L’urlo di gioia gli era rimasto però in gola, visto che la segnalazione di fuorigioco del guardalinee era stato confermato dal var e aveva portato all’annullamento della rete. Proprio la sua determinazione ha portato al vantaggio azzurro grazie a una giocata di grande personalità. Rubata una palla sulla corsia destra la sfera è arrivata al centro dell’area di rigore con Elisa Bartoli brava a metterla in mezzo con la Giacinti che stavolta non si fa sfuggire la gioia dell’1-0. La gara è ancora lunga, ma siamo partiti di certo molto bene.

Valentina Giacinti in gol, Video: l’urlo di gioia del gruppo

Dopo il gol di Valentina Giacinti è letteralmente esplosa la panchina dell‘Italia che ora crede davvero di poter arrivare in fondo a questo Mondiale di calcio femminile 2019. La ragazza si è diretta rapidamente verso la panchina, sommersa dagli abbracci delle compagne. Un segnale che il mondo del calcio delle donne ha lanciato a quello maschile, scevro infatti di ogni tipo di invidia e impostato sempre e comunque nel rispetto del fairplay. Difficile pensare a un Mario Balotelli o un Federico Chiesa, per fare due nomi totalmente a caso, che non convocati in nazionale da casa esultino sui social network per le gesta dei loro colleghi. Cosa che invece abbiamo visto diverse volte durante queste splendide giornate di un’avventura straordinaria.

Il video del gol





