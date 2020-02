Valentina M. e Massimiliano/ “Abbiamo passato il tempo a…” (Uomini e donne)

Ancora una volta Valentina M. troverà il modo di sedere al centro dello studio di Uomini e donne e questa volta non senza polemiche. Al suo cospetto prenderà posto il bel Massimiliano con il quale si sta sentendo in questo periodo e sembra che i due abbiano rivelazioni importanti da fare, almeno in parte, e fino a quando Tina Cipollari glielo permetterà. L’opinionista inizierà subito ad inveire contro la dama pregandola di non raccontare di aver passato la serata a cena e poi di essersi salutati con un bacino: “Se dovete raccontare questa storiella potete tornare al vostro posto”, inveisce Tina Cipollari. A questo punto sarà Maria De Filippi a intervenire chiedendo chiaramente ai due se tra loro ci sia stato o no qualcosa: “Qua vogliono sapere solo se c’è stato qualcosa tra di voi…”. Cosa risponderanno i diretti interessati?

LE RIVELAZIONI DI VALENTINA M SU MASSIMILIANO A UOMINI E DONNE…

Il video anticipazioni della puntata di oggi del trono over non rivela altro ma a supporto delle immagini arrivano le anticipazioni della registrazione che rivelano proprio la risposta data da Valentina M al pubblico di Uomini e donne oggi pomeriggio. In particolare, la dama racconterà: “Abbiamo passato il tempo in modo davvero molto particolare…”. A quanto pare i due sono già usciti insieme 4 o 5 volte e che questo li abbia spinti ad andare un po’ oltre anche se i loro caratteri forti li portano spesso a discutere, cosa riveleranno oggi che ancora non sappiamo e quale sarà la reazione di Tina Cipollari al racconto della coppia? Forse per loro è arrivato il momento di conoscersi fuori? Al momento non ci sono annunci di addii al programma ma maggio si avvicina a grandi passi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA