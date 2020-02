Valentina M e Massimiliano lasciano Uomini e donne?/ “Sintonia ses*uale e…”

Uomini e donne torna con gli over ancora protagonisti e, in particolare, non solo con liti e scontri ma anche con quella che sembra essere una storia destinata ad arrivare lontano. Al centro dello studio prenderanno posto la bella Valentina e il suo Massimiliano. I due stanno continuando a vedersi e la loro conoscenza è davvero molto avanti tant’è che Gianni Sperti oggi prenderà parola in puntata per chiedere se la loro sia ancora una conoscenza o se si tratta già di una storia già avviata ed esclusiva. Le parole che sentiremo arrivare da Valentina M sembrano confermare proprio questo ma cosa risponderà Massimiliano quando si dovrà fare sul serio? Forse i due si stanno preparando a lasciare la trasmissione? Clicca qui per vedere il video anticipazioni di oggi pomeriggio.

VALENTINA M E MASSIMILIANO LASCIANO UOMINI E DONNE COME COPPIA?

Già la scorsa settimana, il cavaliere ha raccontato: “Siamo usciti 4 volte, è stato piacevole e il tempo è volato, cosa per me strana perché mi stufo facilmente. Abbiamo anche litigato. Noi abbiamo il nostro passato, la nostra diffidenza… l’unica cosa che fa la differenza è accettare questo periodo iniziale, accettare le differenze e chiarirsi e capirsi per portare avanti questa conoscenza”. I due hanno ammesso anche che tra loro c’è un certo trasporto fisico e che si sono già spinti oltre, e allora cosa stanno aspettando? Già nei giorni scorsi Tina Cipollari ha inveito contro i due per via delle loro mezze verità e i loro mezzi racconti, cosa riveleranno oggi? Forse per loro è arrivato il momento di conoscersi fuori? Lo scopriremo tra poco durante la nuova puntata del trono over di Uomini e donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA