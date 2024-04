Valentina Magazzù, chi è la moglie di Francesco Benigno escluso dall’Isola dei Famosi 2024/ Il matrimonio e…

Valentina Magazzù, moglie di Francesco Benigno: il matrimonio e il figlio

A distanza di una settimana dall’inizio della sua avventura, Francesco Benigno è stato escluso dall’Isola dei Famosi 2024. A comunicarlo sui canali ufficiali è stata la trasmissione stessa, che ha annunciato: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi“. Non è ancora chiara la causa scatenante dell’espulsione: tra le ipotesi ci sarebbe un’accesa lite con Artur Dainese, ma la vicenda verrà affrontata e analizzata nella nuova puntata in onda questa sera.

Francesco Benigno choc: "Prelevato dall'Isola e eliminato senza motivo"/ "Minacciato, mi hanno offerto soldi"

Intanto l’attore è intervenuto per mezzo social, lanciando accuse alla produzione e ai “poteri forti di Mediaset e Banijay“, che “hanno deciso che io devo essere eliminato“. Benigno è rimasto in Honduras affinché tutta la verità venga a galla: a supportarlo dall’Italia in questo momento complicato c’è la sua famiglia, compresa la moglie Valentina Magazzù. La coppia è convolata a nozze nel 2021 dopo il fidanzamento e l’anno scorso è nato il loro unico figlio (l’attore è già padre di altri due figli, nati da due precedenti relazioni).

Perché Francesco Benigno è stato squalificato all'Isola dei Famosi 2024?/ "Comportamenti non consoni"

Francesco Benigno e la moglie Valentina Magazzù: la comune passione per il cinema

Valentina Magazzù, moglie di Francesco Benigno, è un’attrice originaria di Palermo classe 1981. Si è avvicinata al mondo della recitazione studiando a Roma per diventare attrice e, proprio in questo ambiente professionale, ha incontrato e si è innamorata dell’ex naufrago dell‘Isola dei Famosi 2024.

“Quando l’ho guardata negli occhi mi ha trasmesso quello che non avevo mai trovato nella mia vita. Non c’era il ruolo per lei nel film, ma le dissi che avrei scritto qualcosa per farla entrare nel film“, aveva rivelato Benigno in un’intervista a Vieni da me nel 2020, in riferimento al loro primo incontro sul set. E, tra i film e le miniserie cui la Magazzù ha preso parte, c’è anche il film del 2020 Il colore del dolore, diretto proprio da suo marito.

Francesco Benigno ha un mancamento all'Isola dei Famosi 2024/ Poi ritorna in Palapa: come sta l'attore

© RIPRODUZIONE RISERVATA