Perché Francesco Benigno è stato squalificato all’Isola dei Famosi 2024?/ “Comportamenti non consoni”

Cos’è accaduto a Francesco Benigno all’Isola dei Famosi 2024? L’ombra della squalifica

Un altro concorrente lascia l’Isola dei Famosi 2024. Stando a quanto trapela dai canali ufficiali, Francesco Benigno, l’attore arrivato in Honduras da meno di una settimana, sarebbe stato squalificato dal reality. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, durante il daytime andato in onda su Canale 5 dopo il TG5. È stata Elenoire Casalegno, inviata dell’Isola dei Famosi, a dare la comunicazione dell’addio di Benigno, senza, tuttavia, spiegare le motivazioni del ritiro del concorrente.

“L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno è conclusa e il televoto è stato chiuso. – ha annunciato Elenoire a conclusione del daytime – Se ne aprirà un altro con i naufraghi rimasti in nomination e chiuso giovedì alle 15:00″, ha quindi specificato. Francesco Benigno era infatti al televoto per l’eliminazione insieme a Joe Bastianich, Artur Dainese, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi. Ora è stato aperto un televoto con i quattro rimasti in gara.

Ma perché Francesco Benigno è stato squalificato all’Isola dei Famosi 2024? Ecco quanto riporta un comunicato ufficiale: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.”

Pare, dunque, che Francesco Benigno si sia reso protagonista di atteggiamenti inappropriati al punto tale da essere ‘escluso’, e quindi squalificato dal programma. In sovrimpressione, alla fine del daytime, è stato poi comunicato che: “Maggiori approfondimenti sulla vicenda di Francesco Benigno verranno forniti nella puntata di domani sera su Canale 5″. Ciò vuol dire che questi discussi atteggiamenti verranno probabilmente mostrati e spiegati in diretta, su Canale 5, da Vladimir Luxuria, che chiarirà dunque perché Francesco Benigno è stato squalificato.











