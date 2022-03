Valentina Matteucci da Ciao Darwin a La Pupa e il secchione/ “Scarica” Chiofalo Alessio Tripi, scelta giusta?

Valentina Matteucci prende in giro Francesco Chiofalo: “Non lo conoscevo e…”

Valentina Matteucci è una delle concorrenti “secchione” del programma “La Pupa e il Secchione show”. Nel corso della prima puntata Valentina dovuto decidere il pupo con cui condividere l’avventura nel programma. In studio sono presenti i due pupi Francesco Chiofalo e Alessio Tripi. Dopo aver visto un balletto del body builder, la secchiona Valentina sceglie Alessio Tripi come pupo. “Dormirete nello stesso letto”, afferma Barbara d’Urso. “Per me possiamo andare anche ora”, ironizza Valentina. Messa di fronte alla scelta inizialmente Valentina ironicamente ha chiesto: “Non posso averli tutti e due? Devo per forza scegliere?”. Soleil scoppia a ridere e dice: “Sono dalla sua parte”.

Barbara D’Urso aveva chiesto a Valentina se conosceva già Francesco Chiofalo. Valentina però ammette di non conoscerlo: “Sapevo delle operazioni che aveva fatto”. Barbara D’Urso sottopone Chiofalo ad un test di grammatica che però non viene superato. La conduttrice passa allora ad interrogare Alessio Tripi. Alessio si diletta in uno spogliarello sexy. Valentina lo guarda e esclama: “Promosso”. Valentina ha scelto Alessio Tripi senza alcun ripensamento. Valentina Matteucci è molto riservata infatti non abbiamo notizie sulla sua vita privata. Sui social la ragazza posta le foto con i suoi famigliari e amici a cui è legata e foto relative alla sua attività di volontaria presso Unitalsi.

Valentina Matteucci riuscirà a mettere in riga Alessio Tripi?

La secchiona Valentina Matteucci ha 23 anni, studentessa di scienze politiche e vera appassionata di briscola ha scelto di essere accompagnata nella sua avventura dal pupo Alessio Tripi, un giovane body builder di Firenze. Ammaliata dal balletto di Alessio, Valentina non ha saputo resistere al suo fascino sexy, preferendolo a Francesco, rimasto deluso dall’esclusione della secchiona. Valentina è una persona molto riservata, anche nei social non parla molto di sé e mantiene un profilo basso. Ha recentemente partecipato a Ciao Darwin, dove si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo e ha iniziato a familiarizzare con i meccanismi della televisione. La giovane studentessa ha deciso di mettersi in gioco entrando a far parte del nuovo cast del reality, ma soprattutto ha iniziato questa avventura per divertirsi e trovare nuovi stimoli. La sua vita si divide tra lo studio e il volontariato, che esercita nel tempo libero presso una associazione che si occupa della cura delle persone disabili. Valentina è una ragazza semplice, ma intraprendente, vedremo se riuscirà a mettere in riga Alessio, il bel fusto che ha avuto una lunga serie di relazioni ma non si è mai preoccupato di leggere un libro.

Durante queste otto settimane riusciremo a conoscere meglio tutte le coppie in gara, ma attenzione alle eliminazioni poiché già dalla prossima puntata di martedì una delle coppie dovrà lasciare il programma. Valentina è un’amante della briscola e ha anche partecipato a dei tornei, chissà se riuscirà ad insegnare qualcuna delle sua abilità anche ad Alessio Tripi, che per il momento è interessato solo al suo fisico. La coppia dovrà infatti superare il giudizio dei giudici e vincere le sfide che verranno proposte all’interno del programma per poter arrivare sino alla finale. Insomma avremo modo di valutare se questa coppia sarà in grado di suscitarle l’interesse dei fans, sempre pronti a evidenziare ogni singola mossa dei concorrenti in gara. La coppia che vede Valentina e il pupo Alessio sembra partire sotto i buoni auspici dei giudici, che si sono divertirti a commentare il balletto del giovane e mettere un po’ di pepe tra i due. Valentina, un po’ imbarazzata, si è mostrata ammaliata dal giovane Alessio, ma soprattutto dal suo fisico scultoreo. Vedremo come trascorreranno il tempo all’interno del reality!











