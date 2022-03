Alessio Tripi, chi è?/ Spogliarello hot La Pupa e il Secchione ma i giudici…

Alessio Tripi è uno dei concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso che prevede l’accoppiamento di una pupa e un secchione o di una secchiona e un pupo. Quest’ultimo è l’assortimento della coppia formata da Valentina e Alessio. Il pupo si è presentato in studio per contendersi, insieme a Francesco Chiofalo, un posto al fianco della secchiona Valentina. Per convincerla, il giovane bodybuilder si è lasciato andare ad uno spogliarello sexy.

Il concorrente si è tolto i vestiti, restando solamente con i boxer. Vari i commenti da parte dei giudici. Federico Fashion Style ha dato un consiglio a Valentina: “Io vorrei dire una cosa a lei: invece di giocare sempre a briscola, prendi lui così giochi a scopa”. Soleil ha apprezzato: “Niente male…”. Antonella Elia non è stata invece d’accordo: “Eri fuori musica, rigido come un baccalà” e lui ha risposto: “Non era la musica giusta, ti farò ricredere” ed è poi salito nuovamente sul cubo per ballare su un’altra musica, anche sta volta non convincendo i giudici, compresa Barbara D’Urso. La Elia ha ribadito la sua opinione: Alessio è bocciato, almeno nel ballo.

Alessio Tripi conquista Valentina

Se i giudici non hanno apprezzato troppo il balletto di Alessio, fuori ritmo, non si può dire lo stesso di Valentina, la secchiona, che ha scelto appunto lui e non Francesco Chiofalo. Valentina ha commentato: “È un bel pupo, scelgo lui”. E poi ha scherzato con Barbara D’Urso sul fatto di dormire insieme: “Nello stesso letto? Se rimane così, anche subito”.

Ma chi è Alessio Tripi, pupo de La Pupa e il Secchione? Nel suo video di presentazione, il giovane concorrente ha raccontato: “Mi chiamo Alessio, ho 26 anni, lavoro in una ditta di pelli e come secondo lavoro faccio il bodybuilder. Sono bello, bellissimo, fisico scolpito, ma manca un po’ di intelligenza. Quando ho a che fare con una donna non interessa se ho letto libri. Quante ragazze ho avuto? Lunga la lista. Di una donna guardo: seno, lato B, e viso. Seno? Minimo terza”.

