Valentina Melis, ex fidanzata Massimiliano Varrese al Grande Fratello/ “Tornare insieme? Dobbiamo parlare…”

Sorpresa di Valentina Melis a Massimiliano Varrese. L’ex fidanzata del gieffino finalista arriva al Grande Fratello 2024 ed ha per lui parole di grande stima: “Come siamo belli! Sono emozionatissima… È stato un viaggio lunghissimo, quasi 7 mesi, mai ci saremmo aspettati tutto questo. Un sacco di montagne russe, un viaggio spesso tortuoso, di emozioni, sentimenti, però l’abbiamo vissuto insieme, tu dalla Casa e io fuori ma con un filo rosso che ci lega: nostra figlia. Devo dirti che sono molto felice di questo ultimo mese e mezzo che hai vissuto qui perché ho ritrovato il Massimiliano che ho conosciuto io, quello caciarone, che balla, canta, si diverte, e quindi sono fiera di questo tuo percorso!”

“Grazie di cuore per la donna e madre che sei. Sei la madre che ho sempre sognato per mia figlia, grazie. Qualsiasi cosa sarà, è la cosa più bella che ci capiterà, è che sarà per sempre.” replica lui. Poi, alla domanda di Signorini sul possibile ritorno di fiamma, Melis replica: “Ricostruire la famiglia? Avremo tanto da parlare, però ti assicuro che sarai il primo a saperlo”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nel passato amoroso di Massimiliano Varrese c’è senza dubbio Valentina Melis, attrice e conduttrice televisiva, con la quale ha condiviso una lunga relazione. I due si sono incontrati in occasione delle prove della versione teatrale di Tre metri sopra il cielo, alla fine degli anni duemila. Tra i due scattò immediatamente un bellissimo colpo di fulmine. Nel 2017, poco prima della nascita della loro prima e unica figlia, Mia, annunciano l’intenzione di sposarsi, ma non è noto al mondo gossip se il matrimonio sia effettivamente mai stato celebrato.

Nella sua esperienza al Grande Fratello 2024, Massimiliano Varrese ha parlato più volta della sua storia d’amore con Valentina Melis. In una chiacchierata con Fiordaliso e Rosy Chin, a proposito dell’ex fidanzata, ha ammesso di sperare sempre in un ritorno di fiamma. “Sono sempre innamorato di Valentina”, ha detto Massimiliano nella casa del Grande Fratello.

“Dal fondo del mio cuore, sogno in un miracolo. Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose”, ha confidato ancora Massimiliano Varrese a proposito della sua storia con Valentina Melis. “Nei suoi occhi vedo amore. Lei ci tiene ancora molto a lui” hanno detto in coro Fiordaliso e Rosy Chin, quando Massimiliano Varrese si è aperto sull’argomento.

“Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. Non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando. Io e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso. Io credo di essere ancora innamoratissimo“, le parole di Varese rivolte all’ex fidanzata. Ci sarà la possibilità di un ritorno di fiamma dopo il Grande Fratello 2024?











