VALENTINA MELIS/ Un party tra i profumi per la fidanzata di Massimiliano Varrese

CHI È VALENTINA MELIS, FIDANZATA MASSIMO VARRESE

Si definisce una mammattrice, ma Valentina Melis è conosciuta anche perché fidanzata con Massimiliano Varrese. Lui sarà presente nel cast di concorrenti di Amici Celebrities e avremo modo di vederlo in gara da oggi, sabato 21 settembre 2019. Lei invece è stata fra le protagoniste del recente party organizzato da un brand inglese di profumi. Lo testimonia Il Messaggero, rivelando che la Melis e Alexia Tuchi si sono divertite con le essenze, alla ricerca di quella più adatta alla loro personalità. “Che cos’è la vita senza una dose di qualcosa, una dipendenza”, scrive intanto l’artista sui social. Aggiungendo tra l’altro di aver smesso di fumare da tempo, visto che nello scatto stringe una sigaretta fra le dita. Appena qualche giorno prima però le parole della Melis sono tutte dirette al fidanzato Massimiliano.

VALENTINA MELIS, LE PAROLE PER VARRESE

“Il tuo talento mi affascina, mi commuove, mi rassicura, mi nutre”, scrive in un lungo post pieno d’amore e ammirazione. “Finalmente tutti potranno rendersi conto dell’Essere speciale che sei”, continua, parlando delle qualità umane del compagno più che delle sue doti artistiche. Valentina sa bene quanti sacrifici, quale sofferenza abbia dovuto vivere il suo Massimiliano. Una parentesi buia da cui è uscito, ci svela ancora la compagna, solo grazie alle sue forze. Quattro anni in coppia e un amore che sembra ormai destinato a diventare sempre più solido: Valentina Melis e Massimiliano Varrese sono più uniti che mai e il merito è anche della loro piccola Mia. La bambina oggi ha due anni e mezzo e come dice la sua mamma è “un arcobaleno in miniatura, la mia fonte inesauribile di gioia. La mia maestra di Vita”.

L’EX MAURO MARIN DI VALETINA MELIS

Fra spiaggia, bagni, mare e tanti “mamma, mammaaa” della sua piccolina, Valentina appare raggiante come non mai e felice all’ennesima potenza. Molto di più di quanto al fianco della Melis c’era Mauro Marin, vincitore della decima edizione del Grande Fratello e con cui sarebbe scattato un bacio durante una cena informale. Un incontro tra l’altro voluto per rimediare a quanto avvenuto durante la registrazione in cui Marin è stato colto da un malessere e che è valsa alla Melis una pioggia di critiche dai telespettatori, oltre che un Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia. C’è stato davvero un flirt fra i due oppure no? Qualunque sia la risposta a questa annosa domanda, a nove anni di distanza dal fattaccio, ogni punto interrogativo si spegne nel vedere come Valentina sia rinata solo grazie al suo Massimiliano.



