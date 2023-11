Valentina Modini sul triangolo Mirko, Greta e Perla al Grande Fratello 2023/ “Ora che lei entra nella casa..”

Valentina Modini, conosciuta anche come Lady Fajana, si sbottona a Casa Chi sulle dinamiche che animano il Grande Fratello 2023

Valentina Modini, ex concorrente “nip” del Grande Fratello 2023, è un fiume in piena a Casa Chi. Nel corso dell’intervista, la ventinovenne si lascia andare ad una serie di considerazione con tutta la spontaneità che l’ha sempre contraddistinta. La pr specialist, che si fa chiamare “Lady Fajana”, ha spiegato il perché di questo nomignolo, per poi soffermarsi sugli argomenti più caldi di questa edizione del Grande Fratello.

“Dovevo scegliere un nome per Instagram, così ho scelto Lady perché è un mito indiscusso, come Lady Gaga, ma anche misteriosa. Fajana è il mio animale guida. Io non volevo fare l’arrogante e dire che ero il leone bianco della savana. Se mi hanno copiato? Sì? No, dai…chi? Nella casa non ho trovato l’amore, ma neanche in studio”, ironizza Valentina Modini. Che su questo senso è molto chiara: “Il deserto”.

Valentina Modini, ma quale amore: “Sono libera e me la voglio godere”

“Come dicevate io sono libera e me la voglio godere, voglio essere libera di scegliere, un bronzo di Riace con la testa. Ci uvole tempo, bisogna credere negli ideali, mai arrendersi”, insiste Valentina Modini. Sui social, però, gli ammiratori non mancano: “Nei miei direct ci sono persone che si aspettano… che fanno battute che non si possono dire, uno che voleva costruire il nido per la fajana. Ricevo inviti a prendere caffè”, racconta ancora l’ex gieffina.

Poi il tema più caldo per gli appassionati di gossip, vale a dire il triangolo amoroso tra Greta, Mirko e Perla: “Mi è piaciuto il confronto con Perla, Greta era agguerrita, uno scorpione da manuale, poi però ha riconosciuto di dover fare un passo indietro. Ora c’è questa situazione con l’ingresso di Greta, che mi incuriosisce. A Mirko voglio un sacco bene”, ha detto Valentina Modini.

