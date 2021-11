Valentina Nulli Angusti tronista di Uomini e Donne Vip?/ Niente GF Vip ma…

Valentina Nulli Angusti è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island a cui ha partecipato con il suo ex fidanzato Tommaso Eletti. Una relazione la loro finita in maniera turbolenta e continuata anche durante la partecipazione di Tommaso all’interno del Grande Fratello Vip 2021 quando la Valentina ha fatto il suo ingresso in casa per avere un confronto molto discusso sul web.

Gemma Galgani guarita dal Covid/ Torna a Uomini e Donne e...

La Nulli Angusti nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé per via della sua presunta partecipazione al nuovo format Vip di Uomini e Donne, già annunciato da Amedeo Venza che ha voluto anche anticipare un altro rumor: la prima tronista a far parte del programma sarebbe proprio Valentina Nulli Angusti.

Valentina Nulli Angusti prima tronista di Uomini e Donne Vip?

Amedeo Venza nelle ultime ore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha unito una foto di Valentina Nulli Angusti e la foto del trono del programma di Canale 5 corredando il tutto con una frase: “Uomini e Donne Vip potrebbe arrivare nel 2022 e il pole position ci sarebbe nientepopodimeno che Valentina, ex di Tommaso Eletti. Lei si butta ovunque, tra poco va pure a fare forum”.

ROBERTA ILARIA GIUSTI, UOMINI E DONNE/ Piange per Luca, Samuele sbotta

Valentina Nulli Angusti quindi, non entrerà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, nonostante abbia ammesso pubblicamente la sua antipatia con Soleil Sorge replicando via social ad una sua battuta, ma potrebbe essere la nuova tronista del nuovo programma di Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Difende Marcello e litiga con Armando Incarnato

© RIPRODUZIONE RISERVATA