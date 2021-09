Valentina Nulli Augusti, segreto svelato da Sophie Codegoni/ “Un’amica mi ha detto…”

Sophie Codegoni, una delle ultime concorrenti entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6, ha svelato nella notte un ‘segreto’ riguardante Valentina Nulli Augusti. L’ex compagna di Tommaso Eletti (ex concorrente di Temptation Island) ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia durante la diretta di ieri. Valentina ha avuto un confronto duro con l’ex compagno (che ricordiamo, l’aveva tradita proprio durante il dating show estivo di Canale 5), esortandolo a non parlare più delle loro questioni intime.

Sophie Codegoni/ Attacca Silvestri "Se dovesse uscire lui al Grande Fratello Vip non me ne accorgerei"

Qualche ora dopo Sophie Codegoni, come si legge su Biccy.it, è tornata a parlare del confronto fra i due, svelando una sorta di segreto riguardando la 39enne originaria di Roma: “Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo – racconta l’ex tronista di Uomini e Donne parlando con gli inquilini del Grande Fratello Vip 6 – me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi, dopo aver visto come Tommaso parlava bene di lei, ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta”. Ma cosa aveva svelato Valentina Nulli Augusti all’amica in comune? “Alla fine – ha proseguito Sophie Codegoni – alla mia amica aveva proprio detto ‘Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo‘”.

Sophie Codegoni/ Faccia a faccia con Ranieri al Grande Fratello Vip? E intanto sulla chirurgia ammette…

VALENTINA NULLA AUGUSTI E IL SEGRETO SVELATO DA SOPHIE CODEGONI: PRONTO IL CONFRONTO?

Quindi la gieffina attacca: “Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti”. Poi Sophie Codegoni ha concluso: “Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena”.

A questo punto è molto probabile un nuovo ritorno nella casa della bionda Valentina Nulli Augusti la prossima settimana, magari già durante la diretta di lunedì sera, e questa volta per avere un confronto con Sophie Codegoni. Siamo certi che ne vedremo davvero delle belle vista la forte personalità delle due prime donne: chissà cosa potrebbe succedere…

Sophie Codegoni: "La chirurgia estetica mi stava deformando"/ Confessione al GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA