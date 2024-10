Fila tutto liscio Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi a Matrimonio a prima vista 2024

Non potrebbe andare meglio l’avventura sentimentale di Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi a Matrimonio a prima vista 2024. In queste settimane la coppia ha compiuto passi avanti importanti, concedendosi il giusto tempo per conoscersi ed entrare in sintonia. Nella puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 16 ottobre, su Real Time, Valentina sta per festeggiare il suo trentesimo compleanno con un marito al suo fianco, Erik. Quest’ultimo la stupisce con un testo scritto appositamente per lei, con due regali romantici: una cornice ed un puzzle di una loro foto insieme a Matrimonio a prima Vista 2024.

Lui desidera costruire il puzzle con Valentina, un modo come un altro per dirle che ha intenzioni serie e che vorrebbe costruire un rapporto solido e duraturo anche al di fuori del programma. Valentina ed Erik, così, vivono un altro momento di romanticismo in quest’avventura e la storia sembra procedere nel migliore dei modi.

Dunque, la strada pare quella giusta per Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo. Lei festeggia il suo compleanno insieme ai suoi migliori amici, ovviamente coinvolgendo il marito Erik, che si trova fin da subito a suo agio. Un dettaglio non da poco per la sua consorte, che temeva potesse andare storto qualcosa. Il suo pensiero era rivolto soprattutto al marito “perché temevo non si sentisse a suo agio o che non fosse il suo ambiente“.

Invece Erik dimostra di essere una persona molto “camaleontica”, nel senso positivo del termine e la festa è un successo. Peccato solo che poi l’uomo debba abbandonare il compleanno per impegni lavorativi, una “fuga” obbligata che manderà in crisi Valentina, tra nostalgie e voglia di rivederlo.

