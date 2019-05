Valentina Persia a Vieni da me/ “Sono mamma di 2 gemelli. Stavo crollando…”

Dopo i racconti di Suor Cristina e l’intervista di Francesca Fialdini, nel salotto di Vieni da me, si racconta Valentina Persia. Unica figlia femmina tra cinque figli, l’attrice comica racconta la propria carriera ai microfoni di Caterina Balivo. Nonostante sia cresciuta in una famigia prettamente maschile, Valentina non ha mai perso la propria femminilità. Merito della mamma che decise di farle frequentare lezioni di danza classica. Nonostante abbia studiato per anni danza, Valentina Persia è diventata famosa grazie alla sua vena ironica. Di Valentina Persia attrice si sa tutto, ma com’è a Valentina donna e mamma? La vita privata della Persia è ricca di emozioni da quando è diventata mamma di due gemelli anche se, inizialmente, non è stato facile per l’attrice crescere da sola i suoi bambini.

VALENTINA PERSIA: IL MIO AMORE CON SALVO

La vita privata di Valentina Persia non potrebbe essere più felice anche se, prima di trovare la propria serenità, ha dovuto affrontare un periodo davvero difficile. Dopo aver chiuso una storia, l’attrice aveva deciso di restare sola. L’incontro con Salvo, un architetto di Catania che è stato il grande amore della sua vita. cambia tutto. Dopo quattro anni, però, Valentina è rimasta sola anche se, nonostante Salvo non ci sia più fisicamente, è sempre presente nella sua vita. Questo amore ha asciato a Valentina un grande istinto materno che ha portato alla nascita di due gemelli. “Io sono una mamma single e non è stato facile all’inizio. Io mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicoogico. Ero stanca e quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito appena li avrei avuti tra le braccia, io non lo sentivo. Per me, inizialmente, erano due estranei e non ho problemi a dirlo. Io sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia” – spiega Valentina Persia che ringrazia la pediatra che, rendendosi conto dei suoi problemi, senza dirle il vero motivo, decise che era arrivato il momento di non allattare più i bambini permettendole di riposarsi e avere più tempo per sè dando così inizio alla sua rinascita materna. Valentina Persia, così, dà un consigio a tutti: “Non giudicate quelle mamme che soffrono dicendo che non sono buone madri. Stanno solo chiedendo aiuto”, commenta.

