Valentina Persia/ “Chili persi? Sto benissimo” e sulla chirurgia “non ero mai stata”

Valentina Persia concorrente di Tale e Quale Show 2022. Il percorso della comica ed imitatrice che ha perso 17 kg e ha deciso ad un certo punto della sua vita di ricorrere alla chirurgia estetica. Andiamo per gradi. La vita di Valentina Persia è cambiata dopo la morte del compagno, un momento davvero terribile che ha raccontato così: “ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore, l’ho avuto per quattro splendidi anni: ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute; e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente”.

Dopo la morte del compagno Salvo, Valentina è diventata all’età di 43 anni mamma di due splendidi gemelli che ha cresciuto da sola. “Li cresco da sola. Ho avuto una brutta depressione post parto, avevo tanta stanchezza e paura di non farcela. Io ho bisogno di essere qui perchè è il mio lavoro, ho paura di fargli mancare qualcosa, ma io li amo tanto” – ha detto la ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Valentina Persia: il dimagrimento e la chirurgia estetica

Dopo la nascita dei figli Lorenzo e Carlotta, Valentina Persia ha vissuto momenti di grande difficoltà visto che si è ritrovata mamma di due bimbi da sola. Per partecipare a L’Isola dei Famosi ha potuto contare sul supporto della mamma e una volta rientrata ha raccontato il suo ritorno a casa: “quando li ho visti ho pensato di aver sbagliato piano. I 17 kg che ho perso io, mia mamma li ha distribuiti su Carlotta e Lorenzo”. Non solo, parlando proprio dei chili persi all’Isola e del suo dimagrimento ha detto: “vorrei dire di non scrivermi continuamente di non riprendere i kg persi perchè così sto benissimo“, sottolinea l’ex naufraga che riceve i complimenti della conduttrice di Mattino Cinque che la trova “bellissima”.

Dopo L’Isola ha anche deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica: “mi sono vista la pancia e mi sono uscite le lacrime perché ho visto una Valentina armonica come forse non ero mai stata”. Ad operarla è stato il chirurgo Pietro Lorenzetti, che poco dopo l’intervento ha raccontato: “abbiamo fatto un intervento combinato, tre interventi in realtà, è durato 4 ore. Liposcultura dei fianchi, abbiamo tolto quasi 2 chili di grasso, abbiamo fatto un intervento di chirurgia combinata molto importante, si è già vista, sta molto bene, si è resa conto del cambiamento che ha avuto e che reputo molto importante, sia sul piano fisico che psicologico”.











