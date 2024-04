Valentina Persia e la chirurgia estetica: cosa si è rifatta?/ “Mi sono vista armonica come non ero mai stata”

Valentina Persia e la chirurgia: “Mi sono rifatta il seno, sono contenta“

Valentina Persia è una delle ospiti de La volta buona, nella nuova puntata del programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. La comica romana si racconterà tra carriera e vita privata, un po’ come fatto nella precedente ospitata dello scorso novembre. In quell’occasione, infatti, aveva anche rivelato di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico al seno.

Valentina Persia, i figli Lorenzo e Carlotta e la morte del compagno Salvo/ La vita privata dell'attrice

“Avevo una diastasi addominale, una patologia, avevo dodici centimetri di apertura con due ernie in uscita e, siccome ero là, ho pensato di rifare anche il seno perché ho allattato i miei gemelli quattro mesi“, ha raccontato in trasmissione. “Quindi mi sono rifatta anche al seno e sono molto contenta. Ho fatto quasi una quinta“, ha ammesso, rivelando anche che nel corso della sua prima apparizione televisiva “avevo una seconda“.

Valentina Persia e la depressione post partum/ "Mi rivolsi a una psicologa e mi disse che..."

Valentina Persia, il ricorso alla chirurgia estetica e i chili persi

Da un’operazione inizialmente necessaria per la sua salute, dunque, Valentina Persia ha poi deciso di ricorrere alla chirurgia per migliorare il proprio aspetto esteriore e sentirsi un po’ più a suo agio con se stessa e con il proprio corpo. La comica romana ha anche affrontato un drastico calo di peso, ben 17 kg in meno, grazie soprattutto alla sua avventura all’Isola dei Famosi nel 2021.

Proprio dopo l’esperienza in Honduras aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica: “Mi sono vista la pancia e mi sono uscite le lacrime perché ho visto una Valentina armonica come forse non ero mai stata”. Ad operarla è stato il chirurgo Pietro Lorenzetti, che poco dopo l’intervento ha raccontato: “Abbiamo fatto un intervento combinato, tre interventi in realtà, è durato 4 ore. Liposcultura dei fianchi, abbiamo tolto quasi 2 chili di grasso, abbiamo fatto un intervento di chirurgia combinata molto importante. Si è già vista, sta molto bene, si è resa conto del cambiamento che ha avuto e che reputo molto importante, sia sul piano fisico che psicologico“.

Valentina Persia e la depressione post partum: "Sono andata dalla psicologa"/ "Non bisogna giudicare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA