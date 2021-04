Valentina Persia/ Lite furiosa con Andrea Cerioli per “due pesci”!

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 è vera oppure finge?

Valentina Persia continua a far discutere il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021. In molti vedono in lei una vera e propria protagonista degna di nota mentre altri ancora sono convinti del fatto che, appena finirà in nomination, tornerà a casa perché nessuno la sopporta. Il suo modo di fare ha dato fastidio sin da subito perché lei è pronta a dire tutto in faccia anche se in questo caso non sempre si tratta di un comportamento positivo, ma se la sua fosse solo una strategia? Il dubbio è arrivato quando ha avuto modo di parlare di Paul Gascoigne dicendosi pronta a nominarlo salvo poi cambiare idea dirottando il suo voto su Fariba e così è successo anche nelle puntate scorse convincendo il pubblico che ci sia una sorta di patto tra i componenti del gruppo di cui fa parte, quindi Valentina Persia è davvero paladina della giustizia e della lealtà oppure no?

Anche in questi giorni però è successo qualcosa che questa sera finirà dritto dritto in Palapa e in diretta con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 ovvero una furiosa lite che ha visto Valentina Persia contro Andrea Cerioli. Non è la prima volta che i due finiscono per discutere ma questa volta tutto è nato dal fatto che Andrea Cerioli è riuscito a pescare due pesci e che lui abbia voluto dividerli con i nuovi arrivati. A quel punto Valentina si è infuriata accusando Andrea di non essere coerente nelle sue scelte perché solitamente non chiamano mai Fariba per mangiare e ora addirittura per due pesci piccoli è andato a chiamare le nuove arrivate. A quel punto il bolognese ha rimandato al mittente le accuse dicendosi sempre coerente e pronto a condividere le cose con tutti, la discussione finirà in diretta questa sera?

