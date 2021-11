Valentina Persia: “Sogno la scalinata di Sanremo”/ “Lol 2? Mi sarebbe piaciuto, ma…”

Valentina Persia è intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities” andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 novembre 2021. Durante il collegamento audiovisivo con Francesco Fredella e Simone Palmieri, l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” ha ricordato la sua avventura in Honduras, che le ha permesso di stringere un nuovo rapporto d’amicizia: “Matteo Diamante è una bellissima persona, i genitori hanno fatto davvero un bel lavoro. Tutte le volte che lo chiamo mi risponde, poi mi dice sempre: ‘Mamy, quando vengo a Roma ci vediamo’. Mi chiama ‘mamy’ perché anagraficamente ci sta…”.

A livello di nuovi progetti lavorativi, dopo il boom di ascolti fatto registrare su Italia 1 da “Honolulu”, Persia è in attesa di nuove proposte, con il suo agente che continua a lavorare incessantemente per lei, che rivela il suo sogno ad occhi aperti: “Sto aspettando quella chiamata che ti dice: ‘Farai la scalinata di Sanremo‘”. Intanto, si vocifera di un possibile ritorno del Bagaglino: “Se mi chiamano dico sì, per me Pingitore è un grande maestro”.

VALENTINA PERSIA: “RIFAREI L’ISOLA DEI FAMOSI”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a Rtl 102.5 News, Valentina Persia ha risposto alla domanda sulla sua mancata presenza all’interno del cast di Lol 2: “Fosse stato per me l’avrei fatto, sicuramente ci sarà stato chi ha scelto… Io sono una che è più propensa all’improvvisazione che alle cose su copione e la barzelletta è proprio un copione prestabilito. Lì sarebbe stato proprio il mio habitat, insomma. Chi mi conosce, soprattutto gli addetti ai lavori, mi dicono che sono molto più comica nella vita vera che sul palco”.

La recente esperienza a “L’Isola dei Famosi” è stata rivissuta così dall’artista: “Ricordo che non era periodo di abbondanza di pesci. Nel mare dell’Honduras non c’era tanto, due barracuda e una sogliola… Ma una sogliola in 16, la usi come esca! Mangiavamo solo riso e cocco… In bagno non ci andavamo, eravamo murati! Comunque, l’Isola la rifarei: per me è stata una botta di salute, di pausa. Mi mancano i paesaggi e le notti a dormire sotto le stelle. Quello che non mi manca sono i mosquitos!”. Infine, quando è tornata a casa, la prima cosa che Valentina Persia ha mangiato sono stati “gli spaghetti con pomodoro datterino e basilico”.



