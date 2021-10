Valentina Persia “Sono stata lanciata da Milly Carlucci”/ “Io a Ballando? Per ora…”

Valentina Persia compie 50 anni e li festeggia in diretta su RTL102.5 News, nel corso della trasmissione Trends&Celebrities, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Si parla inevitabilmente di Isola dei Famosi e dei chili persi durante quell’avventura: “Ho perso 17 chili e sono una di quelle che ne ha persi meno, Roberto Ciufoli, ad esempio, ne ha persi ben 26. C’è da dire che molti li hanno ripresi subito, io spero di mantenerli.”, ha ammesso la comica. Con un tuffo ai suoi esordi, Valentina ha raccontato di essere effettivamente stata lanciata da Milly Carlucci.

“Quando ero bambina studiavo danza ed un giorno a casa, abitavamo nel quartiere Ostiense di Roma, si presentarono delle persone chiedendoci se ci fosse qualcuno in grado di partecipare ad una trasmissione televisiva. E i miei fratelli dissero: ‘Certo, nostra sorella Valentina’”. Da qui il vero esordio: “Andai in trasmissione, si trattava di una trasmissione locale a Roma, c’erano Milly e sua sorella Gabriella alla conduzione. Imitai Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Posso dire di essere stata lanciata in tv da Milly”.

E parlando di Milly Carlucci è impossibile non citare il suo show più famoso: Ballando con le stelle. Che sia possibile vedere prossimamente Valentina Persia mettersi alla prova col ballo su Rai 1? “Impossibile. – ha troncato subito lei in diretta radio, spiegando che – Sono diplomata come ballerina, anche se ho appeso le scarpette al chiodo, quindi non penso di poter essere arruolata nel cast di Milly”. Ora la Persia ha un altro sogno: “Vorrei recitare con Antonio Albanese”.

E se partecipasse a “Lol – chi ride e fuori”, il programma con Fedez e Mara Maionchi? “Sarei bravissima. Perché so improvvisare e potrei far ridere i concorrenti”, ha assicurato. E parlando ancora di reality, la Persia conclude dichiarando che, per ora, con questo tipo di format ha chiuso: “Faccio il mio lavoro in tv e con il mio nuovo programma Honolulu e sto cerando di farmi conoscere per il mio talento, e non solo per le barzellette. Amo i monologhi e l’improvvisazione”, ha quindi concluso.

