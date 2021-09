Valentina Persia: “Torno in tv con Honolulu”/ “Tale e Quale Show? Tra un anno…”

Valentina Persia, attrice di televisione, cinema e teatro e finalista dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, è intervenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 settembre 2021, ai microfoni di “Trends&Celebrities”, contenitore radiofonico in onda su Rtl 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. L’ex naufraga ha parlato innanzitutto della fame patita in Honduras: “Ho perso 17 chilogrammi – ha rivelato –. Avevamo a disposizione soltanto l’acqua e, nella parte finale del reality, alcuni sali minerali di integrazione. Io sono svenuta mentre lanciavo la rete per pescare”.

Adesso, Persia si prepara a tornare in televisione, mondo che “mi appartiene ormai da 30 anni di carriera. Prossimamente farò parte di un gruppo di matti scatenati, capeggiato da Francesco Mandelli e Fatima Trotta, nel programma ‘Honolulu’ su Italia Uno, nel quale io interverrò a gamba tesa con i miei monologhi. Sarò una delle ospiti di questo format e vestirò i panni della femme fatale. Ci saranno anche i Panpers…”.

VALENTINA PERSIA: LO SCHERZO DE LE IENE E IL FUTURO

A “Trends&Celebrities” Valentina Persia ha poi svelato di essere stata vittima di uno scherzo da parte de Le Iene, del quale non ha potuto fornire troppe anticipazioni: “È durato tre mesi, lo vedremo prossimamente. È stato un massacro, sono stati bravissimi: io ci sono cascata con tutte le t*tte!”. Successivamente, un tuffo nel passato, con la sua prima apparizione televisiva, datata 1994: “Ero a La Sai L’Ultima?, dopo il casting con Gianna Tani. Conducevano Pippo Franco e Pamela Prati. Io ho sempre avuto la faccia da lato b, anche se all’inizio facevo teatro impegnato. Ho studiato un anno a Roma alla scuola di Enzo Garinei”.

La finalista de “L’Isola dei Famosi” è anche una straordinaria imitatrice: potrebbe esserci spazio per “Tale e Quale Show” nel suo futuro? “Personalmente sono una persona che ama molto cantare, mi dicono anche che ho una bella voce. Non mi dispiacerebbe fare parte di un programma di successo come quello condotto da Carlo Conti. In passato ho fatto dei provini, portando brani di cantanti prettamente maschili. Io so imitare e porto nel cuore cantautori del calibro di Francesco Guccini e Pierangelo Bertoli, oltre a Carmen Consoli, Teresa De Sio e Giusy Ferreri… Tutti con una timbrica particolare, insomma”.



