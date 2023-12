Valentina Pitzalis contro Varrese: “Atteggiamento da squalifica contro la Luzzi”/ “Signorini minimizza e…”

Valentina Pitzalis contro Massimiliano Varrese

L’atteggiamento di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 nei confronti di Beatrice Luzzi continua a far discutere. Le critiche nei confronti dell’attore arrivano non solo dal pubblico, ma anche da donne molto seguite come Gessica Notaro e Valentina Pitzalis. Nelle scorse ore, Gessica Notaro, attraverso un video pubblicato sui social, si è scagliata contro Varrese: “Conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. Sappiamo tutti cosa la manipolazione e il narcisismo patologico” – ha detto la Notaro che ha poi definito l’atteggiamento di Varrese come un insieme di “campanelli d’allarme”.

Grande Fratello 2023: perché salta la puntata del lunedì?/ Spazio a Io canto generation: il reality torna...

Ad essere d’accordo con la Notaro è Valentina Pitzalis che ha risposto all’amica esprimendo, a sua volta, la propria opinione sia sull’atteggiamento di Varrese che su quello di Alfonso Signorini.

Valentina Pizalis, dure critiche a Varrese e Signorini

Come fa sapere Bloggtivvu, Valentina Pitzalis non ha risparmiato critiche a Massimiliano Varrese, ma anche al modo con cui il Grande Fratello starebbe gestendo il tutto. “Tesoro, condivido pienamente il tuo pensiero e capisco l’imbarazzo e la scelta accurata delle parole da usare, per non essere fraintesa e perchế conosci le persone interessate. Credo però che, nonostante ciò, tu sia stata fin troppo buona! Dove tu vedi buona fede, io ci vedo solo ipocrisia”, ha scritto rispondendo alla Notaro.

Rebecca Staffelli asfalta Sara Ricci: "Scioccata dal suo atteggiamento altezzoso da diva"/ "Poco elegante"

Poi ha aggiunto: “Negli ultimi anni lo stesso conduttore ha preso posizione e fatto lezioni di morale per cose, a mio parere, ridicole rispetto a quello su cui minimizza e ironizza quest’anno. Comportamento di Varrese nei confronti della Luzzi sarebbe inaccettabile nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nella casa del Grande Fratello. La squalifica sarebbe già dovuta arrivare da un pezzo. Ma questo è solo il mio umile pensiero!”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA