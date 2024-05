Valentina Romani è la fidanzata di Nicolas Maupas?/ Gli indizi social e la complicità sul set di Mare Fuori

Maupas sarà ospite della puntata odierna di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo. Lo abbiamo visto in fiction di successo come Mare Fuori e Un professore, ma ad incuriosire è la sua vita sentimentale completamente avvolta nel mistero. Nicolas Maupas ha una fidanzata?

Secondo alcuni rumor l’attore avrebbe una relazione con Valentina Romani, attrice di Mare Fuori, che nella fortunata serie interpreta la fidanzata con O’ Chiattill a sua volta interpretato proprio da Maupas. La scintilla sarebbe scattata sul set, ma i due non hanno mai confermato o smentito la notizia. Nonostante siano molto riservati sulla propria vita privata esistono degli indizi social che sembrano dar ragione al gossip.

Valentina Romani è la fidanzata di Nicolas Maupas? Gli indizi social

Ai fan più attenti non sono sfuggiti i numerosi indizi che i due attori di Mare Fuori hanno disseminato nei mesi. Diversi mesi fa, Romani aveva postato una foto acqua e sapone scrivendo: “Alcuni martedì sono spettinati e hanno sonno“. A questo punto il collega Maupas ha commentato: “Più martedì please” facendo un palese complimento all’attrice.

La domanda, dunque, è pertinente: Valentina Romani è la fidanzata di Nicolas Maupas? C’è un altro indizi che suggerisce la risposta. L’attrice ha postato la foto di due calici di vino e Nicolas ha commentato in modo criptico: “Lo sai da dove viene la linea“. I due interpreti sembrano parlare un linguaggio loro, mostrando una complicità evidente; nonostante questo, però, Nicolas Maupas non sembra avere intenzioni di confermare: “Non parlo della mia vita sentimentale, nemmeno sui social. Non sono un egocentrico geloso, ma è importante non lasciare sempre agli altri la possibilità di farsi un pensiero su di te” dichiarava.

