Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi/ Foto “all’inferno con te”, la dedica romantica

Valentina Vignali super romantica nella sua ultima dedica social indirizzata al fidanzato Lorenzo Orlandi. La cestista ed ex concorrente del Grande Fratello ha dimostrato di avere anche un cuore tenero ed ha voluto dedicare alcune parole d’amore all’uomo che continua a farle battere il cuore. Nella didascalia al suo ultimo scatto su Instagram che li immortala insieme, la Vignali ha scritto: “So che sei pazzo, e che hai così tanta dolcezza negli occhi che mi uccidi. E quando chiudi gli occhi sembri un bambino innocente; l’ultima volta che ti ho baciato mi sono ammalata di te, dicono io non voglia guarire. Ma perché dovrei? Io voglio andare all’inferno con te”. Diciamolo subito: le parole dedicate al bel Lorenzo non sono farina del suo sacco ma Valentina le ha prese in prestito da Charles Bukowski declinandole al maschile e confezionando una dedica d’amore superlativa. Nonostante la citazione senza fonte, le sue parole hanno profondamente colpito i fan della cestista, rimasti spiazzati da tanto romanticismo.

VALENTINA VIGNALI E LA DEDICA ROMANTICA AL FIDANZATO LORENZO ORLANDI

Dopo la sua dedica romantica al fidanzato Lorenzo Orlandi, Valentina Vignali è stata raggiunta da centinaia di commenti a partire dalle parole dei suoi ex compagni di avventura al Grande Fratello. Tra loro, Jessica Mazzoli che ha scritto ironica: “Raga non mi fate scantonare”. A lei si sono aggiunti anche Gennaro Lillio, reduce dalla recente rottura con Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro, anche lui fresco di rottura con Martina Nasoni. “Lorenzo riesce a contrastare la forza di gravità comunque, altrimenti non si spiega!”, ha sdrammatizzato Dal Moro facendo riferimento alla foto che immortala la coppia di innamorati con alle spalle il mare, durante le loro vacanze estive. I due insieme hanno scatenato un’ondata di romanticismo che si è concretizzata in decine e decine di commenti al miele per entrambi: “Siete stupendi!”, “Che bella coppia, amo vedere le coppie felici e innamorate”, “Che dolci”, sono solo alcuni tra quelli più in voga.





