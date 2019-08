Daniele Dal Moro, dolce serata con Valentina Vignali/ Foto: “Sempre vicino a te…”

Daniele Dal Moro dedica parole ricche d’affetto a Valentina Vignali. L’amicizia nata nella casa del Grande Fratello 16 tra la cestista e l’influencer e l’imprenditore veronese continua anche a telecamere spente. Nonostante tanti abbiano pensato che tra i due ci fosse più di un’amicizia, la realtà è che tra Valentina e Dal Moro c’è un affetto sincero. Daniele, infatti, ha anche conosciuto Lorenzo, il fidanzato di Valentina e ogni volta che è a Roma non perde occasione per rivedere la Vignali. Ieri sera, così, per distrarsi, ha trascorso la serata proprio con Valentina a cui ha dedicato una dolcissima foto su Instagram. “Non avrà mai veri amici chi teme di farsi dei nemici! Simba, Pumba e Timon”, ha scritto l’imprenditore veronese a cui Valentina ha risposto – “Sempre vicino a te ogni volta che avrai bisogno. Ti voglio bene”.

DANIELE DAL MORO CHIUDE CON MARTINA NASONI E SI CONSOLA CON VALENTINA VIGNALI

La serata che Daniele Dal Moro ha trascorso con Valentina Vignali è arrivata dopo la fine del suo rapporto con Martina Nasoni. Dopo il tentativo della vincitrice del Grande Fratello 16 di ricucire il rapporto presentandosi a sorpresa a Roma, Daniele Dal Moro ha deciso di mettere un punto alla sua conoscenza con Martina. Mentre Daniele si godeva la dolce serata a Roma con la Vignali, il suo cagnolino e un’amica, la Nasoni era a Terni, intenta a preparare le valigie per un weekend di relax, ma anche di divertimento, in quel di Gallipoli, la località turistica del Salento dove ha lavorato la scorsa estate e che gli ha permesso di conoscere anche Irama. Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, dunque, è ormai finito. Sarà davvero così? In compenso, l’imprenditore veronese si consola con la Vignali e la sua amicizia.





