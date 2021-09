Valentino di Matte e Bise, grave incidente con fidanzata Sara/ Come sta? “La vita…”

Grave incidente per Valentino Bisegna di Matt e Bise e la fidanzata Sara Di Struco, in dolce attesa. La coppia è stata coinvolta in un incidente che ha distrutto totalmente l’auto sulla quale viaggiavano. Fortunatamente, nessuna conseguente per Valentino, la compagna Sara e il bambino che aspetta. A pubblicare le foto e a raccontare cos’è successo nella giornata di ieri è stato lo stesso Valentino che ha rassicurato i fans non nascondendo la grande paura provata per l’impatto violento.

“Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante! Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato, siamo qui per miracolo!“, ha scritto su Instagram Valentino.

Incidente per Valentino di Matte e Bise: “Stiamo bene”

Tanta paura per Valentino Bisegna e la compagna Sara Sturco per l’incidente in cui sono stati coinvolti. Superata la paura, Valentino ha scelto di raccontare i dettagli dell’accaduto sui social esortando i fans ad apprezzare la vita in ogni momento.

“La vita può finire in un attimo, una minima distrazione, un singolo momento può far finire tutto… ” – ha scritto su Instagram. Poi ha concluso così: “La vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero! abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so che non guiderò più di venerdì 17”.

