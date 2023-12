Valentino ed Elia, figli di Beatrice Luzzi/ Nuova sorpresa al Grande Fratello, poi confronto con Sara Ricci?

Beatrice Luzzi riabbraccia i figli Valentino ed Elia al Grande Fratello 2023: sorpresa in arrivo

Non solo liti e accuse per Beatrice Luzzi nella puntata del Grande Fratello 2023 in onda l’11 dicembre. Le anticipazioni della 26esima diretta annunciano infatti l’arrivo di una sorpresa per la concorrente più discussa e protagonista di questa edizione, che potrà riabbracciare i figli. Valentino ed Elia sono i due ragazzi che Beatrice ha avuto dall’ex compagno Alessandro Cisilin. I due hanno già fatto una sorpresa alla gieffina alcune settimane fa, quando le hanno portato il loro sostegno, tranquillizzandola su ciò che stanno vedendo in TV di lei.

Valentino ed Elia sono pronti a fare il loro ritorno non solo per riabbracciare Beatrice Luzzi, ma anche per difenderla dalle molteplici accuse che anche negli ultimi giorni ha ricevuto nella Casa del Grande Fratello. Lo stesso Valentino, figlio maggiore di Beatrice, ha nelle ultime ore commentato un attacco di Sara Ricci nei confronti della mamma.

Valentino, figlio di Beatrice Luzzi, confronto con Sara Ricci dopo l’attacco alla mamma?

“Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’”, ha detto Sara Ricci di Beatrice al Grande Fratello 2023, arrivando poi anche a citare i suoi figli. “Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avito un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche e lei sarebbe l’emblema del femminismo?”. Parole alle quali Valentino ha replicato: “Annamo bene!” Probabilmente il ragazzo potrebbe lanciarle una stoccata anche questa sera in diretta o magari avere un confronto con lei nella Casa di Canale 5.











