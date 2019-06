VALENTINO LAZARO ALL’INTER?/ Offerta all’Hertha Berlino: 15 milioni più bonus

Nuovi aggiornamenti sull’affare Valentino Lazaro-Inter. Dopo le voci delle scorse ore e le parole dell’agente del calciatore, Fc Inter News rivela che è stata galeotta la gara tra Austria e Polonia dello scorso marzo: Piero Ausilio era presente sugli spalti ed è rimasto stregato dal classe 1996, protagonista di un’ottima gara. Un esterno seguito da diversi mesi, con la dirigenza nerazzurra pronta all’affondo: l’Hertha Berlino chiede 22 milioni di euro per il laterale destro, ma il Biscione crede che la cifra possa scendere in sede di trattativa. Piero Ausilio è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus: l’intesa può arrivare a metà strada, con l’Inter pronta a sfruttare il fattore contratto, Lazaro è infatti in scadenza 2021 con il club di Bundesliga. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

VALENTINO LAZARO ALL’INTER?

Valentino Lazaro è il nome nuovo per il mercato dell’Inter. Al lavoro con il Cagliari per assicurarsi le prestazioni di Nicolò Barella, la dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili per rinforzare la fascia destra della squadra del neo tecnico Antonio Conte. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando calciatori come Kolarov, ma spunta un’alternativa interessante: parliamo di Valentino Lazaro, classe 1996 di proprietà dell’Hertha Berlino. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, trattativa aperta con il club tedesco per l’austriaco, già vicino al Biscione nel 2012. Ex Red Bull Salisburgo, il gioiellino di Graz ha raccolto 3 reti e 7 assist in 31 partite nella passata stagione ed è pronto a fare il salto di qualità. Lo stesso giocatore ha spiegato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale biancorossa: «All’Hertha sto molto bene e mi sento a mio agio, ma può succedere di tutto: ora testa alle due gare con l’Austria, poi valuterò le scelte in vista della prossima stagione».

LAZARO-INTER, LE PAROLE DELL’AGENTE

Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sulla trattativa Lazaro-Inter, con il suo agente Max Hagdayr che ha spiegato ai microfoni di Fc Inter News: «Lazaro può giocare sia a destra sia a sinistra. Nasce come esterno offensivo ma ormai è molto migliorato e capace anche di disimpegnarsi bene in fase difensiva. Nell’Hertha l’anno scorso ha giocato sulla destra, ma potrebbe fornire ottime prestazioni anche sull’altra fascia. Il modulo più congeniale alle sue caratteristiche dovrebbe essere il 3–5-2 ma anche come quarto di centrocampo può fare la differenza». Prosegue il procuratore del 23enne: «L’Inter? Non parlo di una squadra precisa. Per questo non posso neanche rivelarle se abbia parlato o meno con i dirigenti nerazzurri. Posso però dire che sul giocatore c’è l’interesse di club di alto livello. A lui piacerebbe giocare la Champions League ed essere allenato da un tecnico che punti su di lui e possa farlo migliorare e farlo rendere al meglio. La sua valutazione? Non è un argomento di mia competenza. Io le dico che ha ancora due anni di contratto e il valore del cartellino dipende dalla squadra tedesca. Già a 16 anni sarebbe potuto venire in Italia. Su di lui c’era l’interesse di Inter e Milan».



