Valentino Rossi assente a Sanremo 2020: perchè?/ “Non sarà come CR7 con Georgina”

E’ tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, c’è grande attesa per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi sarà co-conduttrice al fianco di Antonella Clerici e c’è curiosità per il suo esordio su un palcoscenico prestigioso come quello dell’Ariston. Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, anche se in teatro non ci sarà il suo compagno: perché? Valentino Rossi, infatti, non sarà presente tra la platea ed in molti si stanno chiedendo come mai. La risposta in realtà è molto facile: il Dottore è impegnato in Malesia, a Sepang, per le prove tecniche con la sua Yamaha Petronas…

A confermarlo è stata la stessa Francesca Sofia Novello in conferenza stampa, che ha confessato inoltre che non sarebbe stato presente all’Ariston anche qualora fosse stato in Italia: «Non avrei voluto che fosse lì proprio per evitare il ripetersi di ieri». Il riferimento è legato a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, con il campione della Juventus inquadrato ogni volta che la sua compagna era impegnata sul palco. La Novello ha poi tenuto a evidenziare: «Voglio essere su quel palco come Francesca Novello, non come o perché la fidanzata di Valentino Rossi». Insomma, non c’è nessun caso: l’assenza di Rossi a Sanremo 2020 è ben nota a tutti da tempo…

