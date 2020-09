Motogp, Gp Emilia Romagna 2020/ Rossi: “Vincerà Valentino: è in forma!” (esclusiva)

Nuovo appuntamento sul circuito di Misano per la Motogp: questo fine settimana si accenderanno i riflettori sul Gran premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, quale ottava tappa del mondiale 2020 della classe regina. Si torna dunque sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, dove solo settimana scorsa abbiamo applaudito alla bellissima vittoria di Franco Morbidelli come al podio di Bagnaia e al quarto posto di Valentini Rossi, nel primo Gp “di casa”: era stata una grande domenica dunque per i piloti italiani del paddock, che anche in vista di questo weekend rimangono i primi osservati speciali. Certo nella prossima prova di Misano però non saranno i soli protagonisti annunciati: ci attendiamo una grande prova da parte di Vinales come pure dei piloti di Suzuki e KTM, sempre più competitivi in questa parte del mondiale. Per presentare il Gran Premio di Emilia Romagna di Motogp abbiamo sentito Graziano Rossi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio dell’Emilia Romagna? Sono fiducioso e penso che possano essere confermate le posizioni che si sono registrate nel Gran Premio di San Marino. Ho visto dei grandi piloti, una Grand’Italia…

Morbibelli – Bagnaia, primo e secondo al Gran Premio di San Marino, se lo aspettava? Sinceramente no è stata una bella sorpresa, anche se entrambi i piloti hanno fatto una grande gara. Si sono dimostrati eccezionali…

Come li vede per il futuro? L’Academy VR 46 sta proprio per finire come ha detto con una battuta Valentino Rossi? Molto bene, si può dire che la loro carriera sia appena iniziata! Quella di Valentino poi è stata proprio una battuta, non penso proprio che l’Academy sia finita.

Valentino segni di ripresa, potrebbe vincere domenica? Io ci credo, ha fatto una grande gara al Gran Premio di San Marino, è in forma. Ci mancava poco che vincesse e potrebbe farlo domenica.

Quali altri piloti, quali altre moto potrebbero mettersi in evidenza? Credo che alla fine saranno gli stessi che si sono visti la scorsa domenica.+

Qual’è il suo giudizio su Luca Marini? E’ molto bravo, si sta dimostrando un pilota molto valido

Dove potrà arrivare? La prossima stagione potrebbe avere una moto nella MotoGp.

Si può già fare un confronto con Valentino? No assolutamente no, mi sembra improponibile.

Chi vincerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna? Abbiamo detto che puntiamo su Valentino. Io dico Valentino.

Chi sarà il campione del mondo 2020? E’ difficile dirlo, sarà il pilota che avrà più velocità, più costanza

Magari Valentino… Non lo so, non posso fare un pronostico preciso adesso. Certo se fosse Valentino a vincere il titolo mondiale, il decimo, sarei il primo a esserne contento…

(Franco Vittadini)



