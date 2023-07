Valentino Rossi, vittoria in BMW a Misano/ Video, show del Dottore “in casa”

Un’altra vittoria per Valentino Rossi sulle 4 ore. Dopo quella a Le Mans, il Dottore, con il numero 46 sul cofano, ha tagliato il traguardo per primo a Misano Adriatico, nella gara di casa. A nove anni di distanza dall’ultimo storico trionfo in MotoGp, Valentino Rossi ha ottenuto il successo per la prima volta nella categoria Fanatec GTWC, permettendo così al team con il numero #46 di tornare a lottare per il titolo finale. Una gara torrida quella che si è svolta ieri in Emilia Romagna, con 59 gradi sull’asfalto, e che ha visto le 2 BMW del team WRT scattare subito in testa, anche perchè la numero 32 era partita dalla pole, mentre quella di Valentino Rossi dalla seconda fila, in terza posizione.

Le due berline tedesche hanno tenuto sin dalle prime battute un ritmo insostenibile per gli inseguitori, ad eccezione dell’Audi numero 25 del team Saintloc, che è riuscita a rimanere per diversi giri fra le due auto dell’elica. Con l’avvicinarsi alla mezz’ora di gara, però, la situazione è cambiata, visto che un brutto incidente ha costretto l’intervento della safety car: le due BMW sono così rientrate immediatamente ai box e all’uscita la vettura numero 46 di Valentino Rossi, grazie ad un cambio gomme più veloce, è riuscita a balzare in vetta, quando mancavano circa 30 minuti al termine della corsa.

VALENTINO ROSSI, STORICA VITTORIA A MISANO: “VINCERE QUI E’ SPECIALE”

Giro dopo giro l’ex campione del mondo delle due ruote è riuscito a macinare secondi sull’inseguitore, Legeret su Audi R8 numero 11 del team ComeToYou, e alla fine ha chiuso davanti a tutti, portandosi a casa un successo straordinario con il pubblico in giallo letteralmente in visibilio sulle tribune.

“Vincere a Misano è speciale”, ha dichiarato Valentino Rossi a caldo subito dopo aver passato la bandiera a scacchi davanti a tutti. Da segnalare anche la bella vittoria di Patrese nella classifica Silver: prossimo appuntamento nel mitico Nurburgring fra 15 giorni.

