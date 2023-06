Cesare Cremonini e Valentino Rossi insieme in vacanza/ Il pilota con la famiglia, il cantante…

Cesare Cremonini e Valentino Rossi: la coppia di amici in vacanza in Sardegna

Oggi è il primo giorno d’estate, ma per molti la stagione più calda dell’anno è iniziata già da qualche giorno, tra tintarelle sotto il sole, tuffi in mare e tanta spensieratezza. Lo sanno benissimo i due grandi amici Cesare Cremonini e Valentino Rossi che, come riportano alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi nel nuovo numero in edicola, si sono concessi una vacanza nella meravigliosa Sardegna. Come riporta la rivista, i due l’anno scorso erano insieme alla Baleari, mentre quest’anno hanno optato per San Teodoro, dove il cantautore bolognese ha una casa.

E così ha voluto invitare il pilota e la sua famiglia, dalla compagna Francesca Sofia Novello alla figlia della coppia, Giulietta. I due amici sono stati immortalati durante una breve escursione nell’area marina protetta tra l’isola di Tavolara e Capo Coda Cavallo. La “combriccola”, di cui hanno fatto parte anche altri amici, tra cui lo storico braccio destro del pilota Alessio Salucci, si è riunita in barca per una giornata al largo delle coste sarde.

L’estate è dunque già iniziata per Valentino Rossi e Cesare Cremonini, uniti da una grandissima amicizia che dura da tanti anni. Una piccola vacanza in compagnia anche della famiglia del pilota, ospitata per l’occasione dal cantautore bolognese nella sua casa in Sardegna, nella zona di San Teodoro. Cremonini, invece, non aveva la sua dolce metà a fianco. Ormai i gossip ne sono convinti e danno per certo che la nuova fidanzata dell’artista emiliano è la giornalista della Rai Giorgia Cardinaletti.

Sebbene i due non siano ancora usciti allo scoperto e non abbiano confermato né smentito, è proprio il settimanale Chi, pochi giorni fa, ad aver sganciato un nuovo scoop sulla presunta nuova coppia: “Oramai non si nascondono più: il cantante l’ha presentata agli amici più intimi e svelando intenzioni serie, molto serie“. Il cuore del cantautore è dunque tornato a battere, dopo la fine della relazione con Martina Maggiore?

