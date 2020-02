Valeria Bigella contro Giulia De Lellis/ “L’ho copiata? La mia collezione…”

Valeria Bigella ha copiato Giulia De Lellis? Il caso risale a un anno fa, quando l’ex concorrente di Temptation Island presentò la sua nuova collezione di costumi da mare. Ma ora l’influencer è tornata a parlarne perché incalzata da Lorella Boccia durante l’intervista a Rivelo. «Ho lanciato un brand di costumi da bagno. È sempre stato un mio sogno, una cosa che volevo fare», stava raccontando riguardo la sua nuova vita dopo il reality di Canale 5. Allora la conduttrice le ha chiesto conto di quella polemica. «Non è questione di copiare, perché esistono tantissime aziende che fanno costumi. Se fai il modello basico… è quello». Poi però ha lanciato una frecciatina a Giulia De Lellis: «E poi la mia collezione è uscita prima della sua, quindi…». Inevitabilmente la conduttrice le ha chiesto se allora sia stata Giulia De Lellis a copiare lei: «Non voglio dire questo, il mio progetto era disegnato prima che uscissero i suoi».

VALERIA BIGELLA E IL “CASO” GIULIA DE LELLIS

Era il 25 gennaio 2019 quando Valeria Bigella presentò la sua nuova collezione di costumi da mare su Instagram. Lei stessa posò per alcune foto con le sue creazioni, ma un particolare catturò l’attenzione degli utenti. Un modello di Valeria Bigella somigliava un po’ troppo a uno dell’influencer. «Ma sbaglio o è lo stessissimo di quello di Giulia De Lellis?», chiese un utente. «Il progetto e i disegni sono stati realizzati ancor prima dell’uscita della sua collezione… Quindi solo casualità… Però no non sono d’accordo… Simile… Non uguale», disse anche in quell’occasione. Dai sospetti degli utenti non nacque uno scontro con Giulia De Lellis, ma ora potrebbe essere diverso visto il tono con cui ha commentato Valeria Bigella la questione a “Rivelo”. La stessa conduttrice Lorella Boccia ha avuto la sensazione che fosse una frecciatina nei confronti della “collega”… E allora chissà se risponderà sui social o ignorerà ancora la vicenda.

