Valeria Bigella contro Sara Affi Fella/ “Era una sorella per me, ma diceva cavolate”

Tra i diversi temi affrontati da Valeria Bigella nell’intervista a “Rivelo” (come la vicenda dell’aborto), il programma su Real Time condotto da Lorella Boccia, c’è quello dell’amicizia. L’ex concorrente di Temptation Island si è infatti sentita tradita anche in questo ambito. «Ho tante esperienze di amiche… Non ce n’è una che non sia stata mai tradita e che non abbia perdonato», stava raccontando a proposito dei tradimenti in amore. Ma l’occasione è stata ghiotta per tirare in ballo la sua amicizia con Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne e ancor prima concorrente di Temptation Island. «Io ero sua amica, lei no. Diceva tante cavolate». Il riferimento è al “Sara Affi Fella gate”, uno dei più grandi scandali scoppiati a Uomini e Donne. La tronista fece la sua scelta, Luigi Mastroianni, ma continuava a sentirsi e vedersi con l’ex Nicola Panico, con cui praticamente stava ancora insieme. Alla fine (quando tutto venne a galla) mollò entrambi.

VALERIA BIGELLA CONTRO SARA AFFI FELLA: UN’AMICIZIA TRADITA…

«Puoi sbagliare, nessuno ti giudica e non voglio saperlo, ma non farlo a casa mia», ha raccontato Valeria Bigella su Sara Affi Fella a “Rivelo”. A cosa si riferisce esattamente? «Diceva di essere al telefono con uno e poi stava al telefono con un altro», ha spiegato a Lorella Boccia quando la conduttrice le ha chiesto chiarimenti. Facile pensare dunque alla vicenda che ha visto loro coinvolti Nicola Panico e Luigi Mastroianni, ma un’affermazione di Valeria Bigella rischia di far scoppiare un altro caso. «Vittorio Parigini? Non so se fosse lui, Nicola o l’altro ancora». All’epoca infatti si sentiva anche con il calciatore… Ma nelle parole di Valeria Bigella non c’è un giudizio riguardo tutta la vicenda, salvo sorridere quando le viene fatto il nome da Lorella Boccia prima di parlarne. Il punto per l’influencer è un altro, visto che si stava parlando appunto di amicizia. «Mi sono sentita presa in giro: le ho aperto la mia casa come se fosse una sorella».

