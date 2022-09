Valeria Bilello chi è la moglie di Tommaso Labate/ carriera, vita privata e curiosità

Valeria Bilello chi è: cenni alla carriera televisiva

Valeria Bilello è un’attrice nata a Sciacca, in provincia di Agrigento, il 2 maggio 1982. Volto molto noto del piccolo schermo, Valeria ha esordito a 18 anni con MTV che le ha lasciato in mano alcuni programmi noti negli anni 2000: Romalive, Hitlist Italia, Web Chart, Dancefloor Chart, MTV Select, Dance Show e MTV on the beach“.

Nel 2005, la ex modella passa poi alla conduzione di All Music nel 2005 dove terrà banco per ben cinque anni. Valeria Bilello passerà successivamente a lavorare a Mediaset con Nonsolomoda nel 2010. Infine, esordisce anche come attrice nella pellicola Pupi Avati e Il papà di Giovanna. Le produzione più mature e recenti sono pellicole del calibro di: Ultimo – L’Occhio del falco, Il clan dei camorristi, Squadra Mobile e Curon. Nella vita sentimentale è legata a Tommaso Labate, giornalista e conduttore televisivo.

Valeria Bilello su “Sense 8”: “Una nuova consapevolezza”

Valeria Bilello in una vecchia intervista a IoDonna, parla della seconda stagione della serie Sense 8 in cui ha debuttato e di come l’ha fatta sentire: “Ha fatto da spartiacque. Prima ero soprattutto la ragazza della porta accanto, la vicina carina che ti sorprendeva. Oppure la giovane fragile, come in Happy Family. Da Sense 8 qualcosa è cambiato. E quando ti appropri di una nuova consapevolezza, gli altri se ne accorgono e ti affidano nuovi ruoli. L’asticella si alza“.

Poi su Anna di Curon svela: “Sì, e la scommessa era non far capire quando era in scena l’Anna buona e quando quella cattiva. In fondo lei è una donna massacrata dalla vita. Un ruolo che dovevo ancora esplorare, ma che ho ritrovato nella Elena di Security, il film tratto da un libro di Stephen Amidon, l’autore del Capitale umano. Elena, come Anna ma anche come Natalia, è una madre. Ed è stato difficile, per me che madre non sono, avere a che fare con gli adolescenti.”.

