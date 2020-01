Valeria e Giuseppe, C’è posta per te/ “La coppia dell’anno” conquista i social

VALERIA E GIUSEPPE, LA COPPIA DELL’ANNO DI C’È POSTA PER TE?

Valeria e Giuseppe la “coppia dell’anno” di C’è posta per te? Questa è la sensazione che hanno avuto i telespettatori seguendo la puntata del programma di Maria De Filippi. La loro è la storia di una convivenza interrotta: lei vuole farsi perdonare dal suo compagno e la conduttrice l’aiuta nella sua impresa. E i telespettatori subito si appassionano, tanto che grazie ai social riescono a risalire alla loro identità e si mettono a caccia di indizi per capire se la loro riappacificazione poi è durata o meno. «Dovete smettere di portarmi a stalkerare i profili di Valeria e Giuseppe #CePostaPerTe», scrive un utente su Twitter. «Ragazzi ma mi pare ovvio che Giuseppe avesse il profilo lucchettato, da come stava messa Valeria mi pare ovvio che tra poco faranno anche il profilo di coppia #cepostaperte», scherza invece un altro. C’è anche chi si entusiasma per l’epilogo positivo: «giuseppe che si fida di queen mary ed è agitato quando la vede e valeria che la ringrazia e le dice che le vuole bene ABBIAMO LA COPPIA DELL’ANNO RAGA #CePostaPerTe». Non mancano quindi tweet ironici: «Scommetto che è stata la prima storia dove il popolo di Twitter sperava nella NON apertura della busta! State boni, ha scelto Valeria! #CePostaPerTe». Ma interviene anche qualcuno che conosce la coppia: «A voi che dite che Giuseppe e Valeria sono belli, posso dirvi che dal vivo sono moooolto meglio». Infine, c’è chi tira in ballo il bel Can Yaman, visto in apertura di puntata: «Cara Valeria, il ragazzo con cui hai tradito Giuseppe o deve essere come Can Yaman oppure sei una cretina colossale #cepostaperte».

“Ho fatto degli errori, ho preso consapevolezza di questi…” Una convivenza interrotta e un rapporto da ricostruire: questa è la storia di Valeria e Giuseppe! #CePostaPerTe pic.twitter.com/Bd3Ap7EfJ8 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 18, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA