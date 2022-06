Valeria Fabrizi/ Il difficile rapporto con il padre e l’impatto di Madre Teresa di Calcutta nella sua vita

Valeria Fabrizi, la famiglia e il marito

Valeria Fabrizi, attrice italiana che vanta più di 60 film e 20 fiction, è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Valeria ha vissuto malissimo il periodo di pandemia, inchiodata davanti alla tv e spaventata perché ha vissuto momenti simili a quelli che aveva vissuto ai tempi della guerra durante la sua infanzia. L’attrice non ha avuto molti rapporti col padre, lo ha visto poche volte, era un donnaiolo e a volte picchiava la madre, che al contrario è stata un supporto fondamentale nella sua vita.

Valeria Fabrizi/ "Ho sofferto tantissimo per la morte di mio figlio Alberto"

Valeria è diventata un’attrice ha ottenuto la sua indipendenza economica ma uno dei suoi sogni più grandi era quello di sposarsi e avere dei figli. Nel 1964 l’attrice sposa il cantante italiano Tata Giacobetti, i due sono felici e insieme hanno una figlia: Giorgia. Poco tempo dopo però, il marito che tanto amava muore e l’attrice affronta il dolore con coraggio, proprio come aveva fatto col suo primo figlio, morto dopo un mese di vita. Valeria racconta: “Prima che mio marito morisse avevamo organizzato la festa per i 25 anni di matrimonio, è stata molto dura. Ho avuto un amico vicino, Walter Chiari, viveva a casa nostra e ha fatto un po’ da papà a Giorgia”.

Tata Giacobetti, il marito di Valeria Fabrizi/ "Non ne sentivo la necessità"

Valeria Fabrizi e Madre Teresa di Calcutta, lei gli ha dato la forza

Valeria Fabrizi è una donna molto forte, nonostante tutti i dolori che ha dovuto affrontare nella vita, la donna ha affermato: “Sono forte, esco sempre di casa col sorriso e non ho mai raccontato i miei dolori e le mie sofferenze”. L’attrice ha dichiarato che nonostante non sia mai stato facile, ha avuto una fortuna, quella di conoscere una suora, Madre Teresa di Calcutta.

L’attrice racconta: “Madre Teresa mi ha fatto una carezza, poi una signora vicino a lei mi ha dato un bigliettino che ho portato a casa e imparato a memoria. Questo bigliettino diceva “tieni sempre presente che la pelle è fra le rughe, che i capelli diventano bianchi e che i giorni si trasformano in anni, ma la cosa più importante sono la tua forza è la tua determinazione perché non hanno età. Se sei viva sentiti viva, non vivere di foto ingiallite, non lasciare che si arrugginisca il ferro che è in te, insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Quando a causa degli anni non potrai più correre, cammina veloce e quando non potrai camminare veloce, cammina. E quando non potrai più camminare usa il bastone ma non arrenderti mai.” E’ bellissima.” Ecco il segreto di una donna che pur avendo avuto una brillante carriera ha dovuto affrontare tanti dolori con tenacia.

Valeria Fabrizi, la lotta contro la malattia/ "Ho rinunciato a operarmi subito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA