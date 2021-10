VALERIA FABRIZI E GIORDANO FILIPPO/ Cha cha cha al debutto a Ballando con le Stelle

A rompere il ghiaccio nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 è stata Valeria Fabrizi, scesa in pista in coppia con il maestro Giordano Filippo. Prima di danzare, l’attrice ha affermato: “Ballare con lui per me è una rinascita, ogni giorno per me è una vittoria. Voglio dimostrare alle altre donne che bisogna cercare di non tirarsi mai indietro. Quando ho detto di sì a quest’avventura, è perché mi sono montata la testa”.

Dopodiché, è partita la coreografia: un cha cha cha sulle note di “Bongo cha cha cha”, nella versione di Caterina Valente. Carolyn Smith, presidente di giuria, ha detto: “C’è ancora tanto da lavorare, ma sono convinta che tu sai fare ancora meglio”. Ivan Zazzaroni ha riferito che, a suo modo di vedere, era perfettamente a suo agio, mentre Selvaggia Lucarelli non si è detta d’accordo: “Il maestro l’ha portata, ma lei si muoveva da sola, lei ha ballato”. Guillermo Mariotto si è commosso: “È stato un momento commovente, la trovo una signora che si mette in gioco”. Poi, i voti: Zazzaroni 6, Canino 7, Smith 5, Lucarelli 6, Mariotto 3, per un totale di 27 punti. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

VALERIA FABRIZI: A DIETA PER “BALLANDO CON LE STELLE”

La spumeggiante Valeria Fabrizi fa coppia con il ballerino Giordano Filippo nella nuova stagione di Ballando con le Stelle, al via questa sera, sabato 16 ottobre 2021. L’attrice ha recentemente rivelato che per prendere parte al programma di Rai Uno si è messa a dieta, così da essere più scattante. Parlando del suo maestro, ha invece affermato che Giordano Filippo è un ragazzo dolce e sensibile, tanto da arrivare a definirlo il suo “nipote acquisito”.

Da anni Milly Carlucci la stava corteggiando affinché partecipasse al suo show, ma l’interprete di Suor Costanza nella fortunata fiction “Che Dio ci aiuti” ha dovuto sempre declinare l’invito per impegni lavorativi. Questa volta, invece, essendo libera, non ci ha pensato su e ha accettato l’invito. Alla donna non mancano di certo la vitalità e l’energia; semplicemente, dovrà prestare attenzione a qualche dolore fisico che si trascina dietro da un po’ di tempo e che in questa circostanza si sta facendo sentire. Al termine dell’esperienza di Ballando, Valeria Fabrizi tornerà sul set di “Che Dio ci aiuti” e lo farà indubbiamente con una marcia in più.

VALERIA FABRIZI, LA SUOR COSTANZA DI “CHE DIO CI AIUTI”

In vista dell’esordio odierno, ripercorriamo le tappe principali della carriera e della vita privata di Valeria Fabrizi, che si è fatta conoscere e apprezzare dai più giovani interpretando la madre superiora Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci. Nata a Verona nell’ottobre del 1936, a causa della guerra è rimasta orfana del padre ed è cresciuta con la mamma. Da giovane ha lavorato come parrucchiera e poi ha cominciato a posare per i fotoromanzi. Da lì, il passaggio al cinema è stato naturale e ha portato Fabrizi a esordire sul grande schermo recitando nel film “Ridere! Ridere! Ridere!”. Da quel momento, per la donna è stata un’escalation di successi: film, spettacoli teatrali, televisione, fiction, musical, quiz-show, ruoli da soubrette.

Ha anche partecipato al concorso di bellezza Miss Universo, a cui è arrivata quarta, e nel 1976 ha posato per Playboy. Nel 1964 si è sposata con Tata Giacobetti, da cui è nata la figlia Giorgia. Purtroppo, nel 1988, il marito è deceduto a causa di un infarto. Negli anni Novanta Valeria Fabrizi scompare dal mondo dello spettacolo, per fare poi ritorno nel 2011 sugli schermi televisivi grazie alla sopra menzionata fiction “Che Dio ci aiuti”.

GIORDANO FILIPPO, CHI È IL NUOVO BALLERINO DI BALLANDO CON LE STELLE?

Giordano Filippo è uno dei nuovi ballerini di Ballando con le Stelle. Il giovane è nato in provincia di Bari il 21 dicembre 1985 e il suo talento è sbocciato in maniera decisamente precoce, con i primi passi di danza mossi a soli 7 anni e nel 1994 ha addirittura conquistato la finale dei campionati italiani.

Si tratta prevalentemente di un ballerino di bachata e latino, ma spazia anche in altri generi; non solo caraibico, dunque, ma anche danza moderna, house e hip hop. Nel 2013 è entrato a far parte della compagnia “Tropical Gem” e due anni dopo ha fatto il suo ingresso nella “Euphoria Dance Company” di New York. Tra i suoi insegnanti c’è stata anche Carolyn Smith. Filippo ha superato il provino a “Ballando on the road” ed è entrato a far parte del cast, venendo inserito nella categoria professionisti. Successivamente, gli è stata data l’opportunità di insegnare per una sola puntata nello spin-off “Ballerini per una notte”. Dal 2003 è legato sentimentalmente con Marica Bianco, con cui gestisce la scuola di ballo “Yamambò” a Milano.

VALERIA FABRIZI E GIORDANO FILIPPO, UNA COPPIA ELEGANTE E DI CLASSE

Valeria Fabrizi è una donna di 84 anni con l’energia di una cinquantenne. Da lei il pubblico si aspetta che porti sulla pista eleganza e classe e difficilmente resterà deluso; infatti, con grande abnegazione, l’attrice in questi giorni di prove in sala ha dimostrato di avere grande padronanza del proprio corpo e di vantare un certo feeling con la danza.

Non a caso, in molti non vedono l’ora di assistere alla sua esibizione, anche se, come al solito, non mancano le polemiche dei leoni da tastiera, come quelle reiterate da parte di chi critica la sua presenza al talent di Rai Uno perché troppo avanti con l’età. Altri, invece, apprezzano molto questa sua partecipazione, perché incarna un esempio da imitare. Valeria Fabrizi ha talento e grinta da vendere e, con qualche accortezza e una coreografia adatta, le sorprese sulla pista da ballo potrebbero non mancare…



