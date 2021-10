Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le Stelle/ “Nuovo ballo? Emozionerà”

Torna questa sera l’appuntamento con “Ballando con le stelle” e in attesa della puntata di questa sera dello show di successo di Rai 1 l’eco delle polemiche della scorsa settimana non si spegne. Tra le esibizioni pìù attese c’è infatti sicuramente quella di Valeria Fabrizi assieme al maestro di ballo Giordano Filippo, una delle vecchie conoscenze del format condotto da Milly Carlucci e che con l’attrice era stato protagonista dell’esordio con una esibizione che aveva suscitato molti applausi.

Tuttavia la loro performance, oggetto di elogi da parte del pubblico in studio e che aveva esaltato pure il pubblico da casa e sui social, secondo qualcuno era stata eccessivamente penalizzata da parte della severa giuria in studio: è andata proprio così? E cosa proporrà l’85enne attrice romana assieme al suo bel maestro di ballo? Qualche indicazione ci arriva dal seguitissimo profilo Instagram della stessa Valeria Fabrizi che di recente ha postato uno scatto dal gusto retrò assieme al ballerino classe ’85 in cui si annunciano sorprese: “Dopo il merengue della scorsa settimana, stiamo lavorando a un nuovo ballo… che ci sta emozionando… Capirete perché”: questo il criptico post della Fabrizi. Con cosa sorprenderanno i telespettatori stasera?

VALERIA FABRIZI E GIORDANO FILIPPO, “IL NUOVO BALLO? CI EMOZIONA: ECCO PERCHE’…”

In attesa di scoprire cosa ha in serbo una delle coppie più affiatate di questa edizione di “Ballando con le Stelle”, una cosa è certa: la decana veronese del cinema italiano ha trovato nel suo Giordano Filippo un partner ideale e che anzi l’ha fatta appassionare così tanto al ballo da “averci preso gusto”. La stessa Valeria ci ha scherzato su negli ultimi giorni ammettendo che “il mio ballerino comincia ad essere un po’ preoccupato… Ci ho preso gusto e non mi fermo più” ha scritto sui suoi profili social postando un breve video di una delle lezioni tenute nella settimana appena trascorsa.

E il feeling mostrato in pista è sicuramente la chiave del successo del loro merengue: “Grazie grazie grazie dei vostri voti! Siamo contentissimi di aver ballato bene” le ha fatto eco Filippo in un breve messaggio video affidato alla loro fan base e che ha riportato un po’ il sereno dopo l’annuncio da parte della Fabrizi di dover combattere contro un tumore, malattia che la diretta interessata mostra però di saper affrontare con spirito positivo e mettendosi in gioco in uno dei programmi di punta del servizio pubblico e di fronte a milioni di spettatori.

