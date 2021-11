Valeria Fabrizi/ “Sono ancora ragazzina dentro. Ballando? Voglio la finale”

«È come rinascere, ho scoperto una cosa che non sapevo»: così Valeria Fabrizi ai microfoni di Oggi è un altro giorno sulla sua esperienza a Ballando con le stelle. La celebre attrice sta stupendo tutti di settimana in settimana, conquistando la giuria. E il volto di Che Dio ci aiuti punta in alto, come confidato a Serena Bortone: «Voglio arrivare in finale, ci sono tanti concorrenti bravi, mi piacerebbe arrivare fino alla fine».

Valeria Fabrizi ha scoperto lati di sè finora inediti: «Ballando con le stelle ha tirato fuori la mia parte competitiva, ce la metto tutta per essere brava». «Sono ancora ragazzina dentro», ha proseguito l’amata interprete, parlando poi degli altri concorrenti in gara, a partire da Morgan: «E’ molto simpatico e affettuoso. Io l’ho visto con delle reazioni sbagliate, ma mi piace tantissimo».

VALERIA FABRIZI: “HO AVUTO TANTO DALLA VITA”

«Io ho vissuto tanto e ho avuto tanto dalla vita, ho realizzato il sogno di fare l’attrice e ora ho scoperto di sapere anche ballare», ha proseguito Valeria Fabrizi nel corso della lunga intervista a Oggi è un altro giorno. L’attrice è poi tornata sulla sua infanzia e sulla sua famiglia: «Non ho mai risentito della sua assenza. Mia madre mi ha avuto a 19 anni e mi ha cresciuta da sola. Penso sempre a mia madre. Invecchiando, nasce un sentimento più delicato che è la commozione, in questo periodo mi commuovo spesso. Ora sono commossa perchè sono con voi».

