Valeria Golino, i genitori Luigi e Lalla: la separazione quando l’attrice era bambina

Valeria Golino, nata a Napoli nel 1965, ha vissuto un’infanzia molto ricca di eventi e certamente fuori dal comune. L’attrice, infatti, è nata da Luigi, accademico italiano esperto di germanismo, e dalla pittrice greca di origini francesi ed egiziane, Lalla. Proprio dopo la separazione dei suoi genitori, Valeria ha intrapreso un viaggio incredibile tra vari Paesi: l’Italia, con Napoli e Sorrento, la Grecia, con Atene, da dove la mamma veniva e poi ancora gli Stati Uniti.

Una famiglia multiculturale, dunque, con due genitori che se da una parte l’hanno arricchita, dall’altra l’hanno anche fatta soffrire in più di un’occasione, come quando hanno annunciato la loro separazione.

Valeria Golino: “Stavo tanti mesi con mamma e poi altri con papà”

Parlando proprio della separazione dei suoi genitori, Valeria Golino ha spiegato, qualche mese fa, a Verissimo: “Mi ricordo un’infanzia abbastanza movimentata tra due Paesi diversi perché i miei genitori si sono separati quando io ero piccolina e quindi sono ritornata in Grecia con la mia mamma che era greca. Abbiamo passato alcuni anni lì, poi siamo tornati in Italia e poi siamo stati rispediti di nuovo in Grecia. Non è stato sempre facile”.

All’attrice capitava dunque di passare dei periodi di tempo con la mamma, in cui stava interi mesi con lei spesso ad Atene, mentre altri con il papà e appunto senza la mamma. L’attrice, a Verissimo, ha ricordato: “Stavo molto con mamma e senza papà e poi altre volte molto con papà senza mamma. Non era facile per me e mio fratello più grande. Poi ho avuto un fratellino più piccolo dal mio papà. Non è stato facile ma molto propedeutico al farmi diventare una girandolona: fin da piccolo ho cominciato ad essere ‘spaesata’ e un Paese all’altro e questo mi ha dato proprio questa capacità”.

