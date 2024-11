Valerio Golino è l’ex compagna di Riccardo Scamarcio: dall’incontro sul set al mancato matrimonio. La storia d’amore tra i due attori ha fatto sognare il mondo del cinema. Il primo incontro c’è stato nel 2005 sul set del film “Texas” di Fausto Paravidino dove erano i protagonisti principali. Nonostante la differenza di età, lui aveva soli 26 anni, tra i due scatta la scintilla complice forse anche i ruoli che erano chiamati ad interpretare: una maestra che si innamora di un giovane ragazzo. Una passione travolgente tra i due che hanno vissuto per anni la loro storia d’amore nel silenzio assoluto. Dopo due anni d’amore sono usciti alla scoperto presentandosi insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes.

E’ il 2007 quando i due presenziano alla prima del film “Le reve de la nuit d’avant” di cui Valeria Golino è protagonista. Una storia d’amore fatta non solo di feeling, passione e complicità ma anche di cinema visto che i due condividono spesso il set cinematografico nei primi anni di relazione.

Perchè si sono lasciati Valeria Golino e Riccardo Scamarcio: dal matrimonio mancato alla fine del rapporto

Nel 2011 iniziano a circolare le prime indiscrezioni di un possibile crisi tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. L’attore, infatti, viene paparazzato in compagnia dell’attrice Clara Ponsot e viene immortalato un bacio che scatena il mondo del gossip. In realtà l’attore poco dopo smentisce la crisi precisando: “si tratta di lavoro. Non ho tradito Valeria”, ma oramai la vicenda è su tutte le prime pagine. Pochi anni dopo ad Andria, la città natale di Riccardo Scamarcio, si comincia a parlare seriamente di matrimonio tra i due, ma all’improvviso salta tutto. Proprio l’attore in quell’occasione dichiara: “la nostra è una decisione intima, non volevamo divulgare la notizia, tutto quello che è successo ci ha veramente travolto”.

Dopo il matrimonio saltato si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi tra i due con i settimanali di gossip che parlano di un flirt in corso tra Valeria Golino e il collega Vincent Cassel. La coppia cerca di spazzare via ogni dubbio presentandosi insieme alla 72esima mostra del cinema di Venezia 2015. Pochi mesi dopo, a maggio 2016, viene annunciata la separazione ma non sono dati sapere i motivi. Resta la delusione ed il dolore come ha raccontato la Golino dalle pagine di F: “la delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita”.