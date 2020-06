Valeria Graci a Stefano De Martino “Smetti di mandarmi messaggi”/ Amante? No, solo…

Pubblicità

Continua la separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ed entrambi affidano riflessioni e pensieri ai social. Così, mentre la showgirl scrive “Andare via, diventare più forte. Sempre più forte”, o ancora “Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici..”, Stefano condivide tramonti e paesaggi marini dalla sua barca. Ed è proprio uno degli ultimi video postati su Instagram, in cui lo si vede in barca assorto a guardare il mare, che attira il commento di Valeria Graci. La comica e imitatrice ha infatti lasciato un messaggio “sospetto” sotto il post in questione del conduttore di Made in Sud, scatenando in pochi minuti il gossip.

Valeria Graci stuzzica Stefano De Martino: “Basta messaggi subliminali”

“Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali… il mare… il silenzio, il dondolio delle onde… ti ho già detto che sono impegnata Stefano! Per favore non mettiamoci nei casini sennò poi deve lavorare troppo” ha scritto Valeria Graci a Stefano De Martino su Instagram. Parole che tanti hanno immediatamente compreso essere scherzose e ironiche, ma di cui qualcun altro, invece, non ha carpito il vero senso. Così ecco scatenarsi il gossip: Valeria Graci è l’amante di Stefano? Nulla di tutto questo. Il messaggio della comica ha invece sdrammatizzato una situazione delicata che il ballerino sta vivendo ormai da settimane con sua moglie. Tant’è che lui stesso ha poi commentato con un cuore e un sorriso.



