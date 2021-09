Valeria Graci/ Affianca la Perego a Castrocaro: “Scoprirete un suo lato inedito”

Valeria Graci e Paola Perego condurranno insieme la 64esima edizione del Festival di Castrocaro dedicato alle ‘voci nuove’ della canzone italiana. Lo spettacolo andrà in onda in prima serata su Rai2, e vedrà protagonista anche la comicità della Graci, che – preannuncia – contribuirà a disvelare un lato inedito della sua collega conduttrice. “Paola è bravissima, l’ho sempre ammirata, ma in questa occasione, nonostante l’atmosfera istituzionale della gara canora, grazie alle mie incursioni scoprirete un suo lato inedito molto giocoso e insospettabile”.

Buoni o cattivi/ Veronica Gentili intervista Emis Killa "Mai avuto guai con la legge"

Ognuna delle due, in realtà, condurrà a modo proprio. È per questo che sono state scelte: Paola pragmatica, Valeria giocosa, daranno vita a una serie di sketch in cui verrà fuori tutto il loro feeling e anche l’inaspettato talento da intrattenitrice della Perego. Secondo la Graci, Paola potrebbe addirittura avere un ‘futuro’ in questo senso, anche se spetta al pubblico giudicare la riuscita delle performance. Attesa, dunque, per il collaudo di questa nuova coppia televisiva.

Livorno rimuove statua Bud Spencer/ Roberto Alessi all'artista "Se la doni a Napoli…"

Valeria Graci: “Paola Perego ha un futuro da intrattenitrice”

“Vi assicuro che lei potrebbe avere un futuro da intrattenitrice”, dichiara Valeria Graci in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. “Ha l’animo del pagliaccio – prosegue –, è sempre pronta allo scherzo. Ci siamo scatenate anche dietro le quinte. Ho scoperto un’amica con cui ridere di tutto”. Insomma, pare che tra loro sia sbocciata proprio una bella amicizia, oltre a una collaborazione che potrebbero anche portare avanti nel tempo.

Tutto dipenderà dal riscontro dei telespettatori e dai futuri impegni televisivi delle due. Per esempio, Valeria potrebbe tornare a far parte della squadra di Striscia la notizia, un ambiente che lei ama particolarmente: “È una grande famiglia in cui il ‘papà’, Antonio Ricci, da trent’anni segue tutti, regalando consigli a chi ne ha bisogno”. Mentre Paola sarà di nuovo protagonista in Rai con Citofonare Rai2, dove affiancherà non più la Graci, bensì un’altra collega e amica del calibro di Simona Ventura.

Veronica Gentili/ "Le critiche ti toccano se non sai fare quello che fai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA