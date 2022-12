Valeria Mancini, via da TikTok per il debutto ad Amici 22/ La reazione degli amici

Amici 22 di Maria De Filippi, Valeria Mancini prova a sostituirsi ad un titolare tra i cantanti…

Mentre si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Valeria Mancini fa accesso nella scuola, dopo una improvvisa sparizione, tra i papabili nuovi concorrenti del talent. L’aspirante nuova allieva cantante, candidata al banco di studio ad Amici 22, é fortemente voluta nella scuola più amata dagli italiani da Lorella Cuccarini. L’insegnante di canto potrebbe riuscire a confermare la giovane come titolare al talent, anche nell’ipotesi della sfida per una sostituzione, che potrebbe rivelarsi un’eliminazione immediata per Niveo. Quest’ultimo si direbbe tra i concorrenti più a rischio nel canto, rispetto alla minaccia che rappresenta Valeria Mancini ad Amici 22, dal momento che il cantautore si é riconfermato ultimo nella consuetudinaria classifica di canto domenicale, anche se nel frattempo lui si aggiudica la prima posizione della Generazione zeta. Ovvero la playlist che su Spotify Italia accoglie gli artisti e le canzoni più rappresentative dei nati negli anni compresi tra il 1996 e il 2012 e che trasversalmente abbraccia più generazioni di fruitori di musica.

Valeria Mancini, però, si direbbe una preannunciata new-entry ad Amici 22, complice il suo importante seguito social su TikTok, dove impazza il trend della giovane a suon di “É guera”.

La reazione degli amici di Valeria Mancini al nuovo debutto tv al talent

E intanto la tiktoker e aspirante titolare di Amici fa parlare di sé soprattutto per la sparizione di cui é protagonista nella testimonianza ripresa in un video, diventato uno dei trend del momento. Nel contenuto social in questione postato dagli amici della giovane, quest’ultimi testimoniano la loro reazione commossa registrata nel rivedere Valeria Mancini esibirsi alla nuova puntata domenicale del talent dopo che l’amica era sparita dai radar per almeno una settimana.

“Quando la tua amica sparisce per una settimana senza dire nulla e poi la ritroviamo ad Amici”, si legge nella descrizione del video della emozionante reazione a caldo degli amici di Valeria Mancini, al debutto di lei ad Amici 22. Nel frattempo, mentre spopola il video del curioso caso di Valeria Mancini su TikTok, si attende il verdetto della candidatura della cantante al talent, previsto entro e non oltre la fine di gennaio 2023.

